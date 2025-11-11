Live TV

Autoritatea Vamală Română a început reorganizarea: dispar 29 de funcții de conducere. Câți bani vor fi economisiți anual

vama
Foto: Autoritatea Vamală Română Facebook

Autoritatea Vamală Română a anunțat că a început un proces de reorganizare prin care va fi redus numărul posturilor de conducere de la 68 la 39, ceea ce va aduce economii anuale de peste 6,2 milioane de lei la cheltuielile salariale. Peste 300 de posturi de execuție vacante vor fi completate prin redistribuirea persoanelor care își vor pierde funcțiile de conducere.

Reorganizarea AVR are ca obiectiv „optimizarea structurii interne, creșterea eficienței operaționale și realizarea de economii importante la bugetul de stat, fără a afecta activitatea personalului din zona de execuție”, arată comunicatul de presă al instituției.

Reorganizarea vizează eficientizarea controlului vamal, digitalizarea proceselor și utilizarea optimă a resurselor umane și tehnice.

Peste 300 de posturi de execuție neocupate vor fi completate prin redistribuirea persoanelor care își pierd funcțiile de conducere.

Reducerea posturilor de conducere: de la 68 la 39, ceea ce generează economii anuale de peste 6,2 milioane de lei la cheltuielile salariale.

Astfel, persoanele care isi pierd functiile de conducere vor fi redistribuite pe unul dintre cele peste 300 de posturi vacante la nivel national, în contextul deficitului semnificativ de personal de la nivelul birourilor vamale.

Reorganizarea nu presupune reduceri de personal, ci o reechilibrare a resurselor în favoarea activităților operative, mai arată sursa citată.

„Activitatea vamală nu se poate face doar din birou. Reorganizarea urmărește eficientizarea controlului și supravegherii vamale, creșterea transparenței, îmbunătățirea serviciilor pentru agenți economici și cetățeni și utilizarea mai eficientă a resurselor umane și tehnice pentru consolidarea capacității operaționale, combaterea traficului ilicit și protejarea intereselor economice ale statului”, a declarat Alexandru Bogdan Bălan, președintele Autorității Vamale Române, conform comunicatului.

Principalele măsuri ale reorganizării includ:

  • comasarea și restructurarea direcțiilor vamale;
  • întărirea structurilor de control;
  • implementarea de soluții digitale pentru o vămuire mai rapidă și transparentă;
  • optimizarea utilizării resurselor umane și tehnice.

Președintele AVR subliniază că prioritatea noii conduceri este sprijinirea lucrătorilor vamali de execuție, care se confruntă zilnic cu dificultăți în teren. Un exemplu concret îl reprezintă redistribuirea autospecialelor utilizate anterior de conducerea centrală către birourile teritoriale, unde lipsa mijloacelor de transport afectează activitatea zilnică a personalului vamal.

„Cunosc bine problemele lucrătorilor vamali de execuție, pentru că provin din rândul acestora. În Portul Constanța, inspectorii parcurg zeci de kilometri zilnic între birouri și scannere, având la dispoziție doar câteva mașini vechi, întreținute din resurse proprii. Situații similare există în multe birouri din teritoriu, în timp ce la București zeci de autospeciale erau la dispoziția conducerii centrale”, a adăugat Bălan.

Activitatea birourilor vamale va fi desfășurată normal pe întreaga perioadă a reorganizării, fără impact asupra contribuabililor, conchide sursa amintită.

Editor : Ana Petrescu

