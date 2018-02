Autorizaţii de taxi vândute la mica publicitate

O piaţă neagră de o valoare apropiată cu preţul celui mai nou stadion din ţară se derulează la mica publicitate pe internet. Licenţele de taximetrie, obţinute gratis de la Primăria Bucureştiului, se vând cu zeci de mii de euro. Legea interzice asemenea tranzacţii, dar lasă portiţe de care samsarii profită. Taximetriştii sunt supăraţi: unii iau actele doar ca să facă afaceri, în vreme ce şoferii care vor să muncească cinstit nu găsesc licenţe, pentru că municipalitatea a epuizat stocul.

"Vând licenţă taxi pe Bucureşti. Preţ, 16.000 de euro". "Vând licenţă taxi, fără maşină, 10.000 de euro, negociabil". "Vând 5 licenţe taxi cu maşini." Cererea este mare pentru că Primăria Capitalei nu mai eliberează autorizaţii de 11 ani: numărul maxim de taximetre a fost atins.

Şofer taxi: „Sunt opţiuni. Dacă vrei să cumperi cu mai ieftin, se găsesc şi mai ieftine. 7.000, 7.500. Sunt pe piaţă.”

Ciprian Ciucu, consilier municipal: „Este o întreagă piaţă de vreo 40 de milioane de euro, minim, această piaţă a licenţelor. De obicei se dau şi şpăgi ca să se obţină astfel de licenţe.”

Dimensiunile pieţei negre au făcut Primăria Capitalei să avertizeze speculanţii: "O persoană fizică autorizată nu poate înstrăina autorizaţia. În caz contrar, aceasta este anulată conform legii". Cu toate acestea, samsarii fentează legea. Preşedintele Confederației Transportatorilor Autorizați a sunat la întâmplare un traficant, care a povestit cum se face legal tranzacţia interzisă.

„Domne, se face prin avocat... Se transformă în SRL.

- Şi înseamnă că eu devin acţionar la dumneavoastră în societate, nu?

- Da!

- Şi după care rămân unic asociat.

- Da!”

Aşa ajunge o licenţă de taximetrie de la o persoană fizică la alta, sub masca tranzacţiei unei firme care are printre active autorizaţia. Primăria Capitalei a eliberat 10.269 de licenţe de taximetrie. Proprietarul plăteşte municipalităţii în fiecare an o taxă indexată cu inflaţia. Anul acesta valoarea redevenţei este 162 de lei.