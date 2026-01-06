Live TV

Avaria de la CET Sud a fost remediată. Anunțul Elcen privind căldura și apa caldă livrate bucureștenilor

Data publicării:
elcen electrocentrale bucuresti

Elcen anunţă că a fost remediată avaria apărută la un cazan de la CET Bucureşti Sud, subliniind că „incidentul tehnic recent nu a reprezentat o avarie majoră, ci o situaţie gestionată în limitele de siguranţă ale unui sistem energetic vechi”. Reprezentanţii Elcen afirmă că nu au oprit niciun moment furnizarea de agent termic, însă acesta a avut o temperatură mai mică decât cea solicitată de Termoenergetica. „Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major”, susţine Elcen.

„Elcen informează că intervenţia tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET Bucureşti Sud a fost finalizată, iar echipamentul a fost readus în funcţiune în condiţii de siguranţă, conform procedurilor tehnice în vigoare. Incidentul tehnic recent nu a reprezentat o avarie majoră, ci o situaţie gestionată în limitele de siguranţă ale unui sistem energetic vechi, aflat sub o presiune tehnică ridicată”, arată reprezentanţii companiei, marţi, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, pe durata indisponibilităţii temporare a acestui grup energetic, Elcean „nu a întrerupt niciun moment livrarea agentului termic către reţeaua de termoficare”. Astfel, CET Bucureşti Sud a funcţionat în permanenţă cu cazanul de abur nr. 3, turbina de abur nr. 3 şi două cazane de apă fierbinte, asigurând continuitatea producţiei de energie termică.

„Ca urmare a acestei configuraţii, temperatura agentului termic livrat de Elcen a fost mai redusă decât nivelul solicitat de operatorul reţelei de termoficare - Termoenergetica. În consecinţă, temperatura cu care a ajuns apa în calorifere sau la robinetele din locuinţe a fost mai scăzută, însă fără impact major asupra consumatorilor, din prisma activităţii ELCEN. Totuşi, facem următoarea precizare importantă: ELCEN livrează agentul termic până la limita centralei, de unde acesta este preluat şi distribuit către consumatori de Termoenergetica”, adaugă aceştia.

Ei atrag atenţia că „o mare parte din apa care pleacă din CET se pierde în pământ prin conductele vechi ale Termoenergetica”.

„Aceste pierderi afectează furnizarea agentului termic la consumatori. Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major. În acest context, este important de subliniat că eventualele zone în care furnizarea căldurii sau a apei calde a fost sau este încă sistată, nu au nicio legătură cu activitatea Elcen, ci ţin de funcţionarea şi starea reţelei de termoficare operată de Termoenergetica”, transmit reprezentanţii Elcen.

Ei subliniază că exploatarea instalaţiilor din CET Bucureşti Sud „se desfăşoară în prezent într-un context tehnic dificil, influenţat şi de regimurile hidraulice din sistemul de termoficare operat de Termoenergetica, ce impun un regim de operare diferit faţă de parametrii normali de exploatare în CET”.

„Faţă de perioada similară a anului trecut, CET Bucureşti Sud funcţionează cu un debit de apă de adaos semnificativ mai mare, dublu peste nivelurile uzuale. Menţionăm că Elcen este nevoită în continuare să furnizeze apă de adaos din toate centralele sale pentru a suplini pierderile din reţeaua de termoficare. Concret, adaosul de apă livrat de Elcen este determinat în mod direct de starea tehnică a reţelei de termoficare care prezintă pierderi din cauza coroziunii, a fisurilor şi avariilor frecvente”, explică reprezentanţii Elcen.

Ei mai arată că, în prezent, cantitatea de apa de adaos livrată în sistem din CET-urile Elcen, în locul apei care se scurge în pământ, depăşeşte 2.000 t/h.

„Menţinerea pe termen lung a acestui regim de funcţionare afectează instalaţiile Elcen, obligate să opereze în condiţii anormale, şi conduce la deteriorări ireversibile ale echipamentelor energetice, cu impact major asupra siguranţei şi continuităţii producţiei de energie termică. Echipamentele din CET Bucureşti Sud funcţionează de peste 50-60 de ani, iar menţinerea lor în exploatare este rezultatul eforturilor continue ale specialiştilor Elcen în condiţiile unei subfinanţări îndelungate”, adaugă ei.

Potrivit sursei citate, datoria acumulată de Termoenergetica faţă de Elcen, de aproximativ 1,5 miliarde lei, pune o presiune economică majoră asupra companiei şi afectează capacitatea de a susţine mentenanţa, investiţiile şi plata furnizorilor.

„Lipsa investiţiilor majore realizate la timp a condus la inexistenţa unor capacităţi de rezervă care să poată prelua imediat producţia în cazul indisponibilizării temporare a unui grup energetic. Această vulnerabilitate este o consecinţă directă a subfinanţării cronice a sistemului şi a întârzierii programelor de modernizare. Atât timp cât sistemul energetic funcţionează cu echipamente foarte vechi şi fără modernizări majore, riscurile repetării unor astfel de incidente tehnice nu pot fi eliminate complet. De aceea, investiţiile în modernizarea centralelor sunt esenţiale. Orice disfuncţionalitate în lanţul de aprovizionare sau presiune suplimentară asupra resurselor financiare poate genera riscuri operaţionale care nu ţin exclusiv de Elcen, ci de întregul ecosistem al serviciului public de termoficare. De aceea, siguranţa alimentării cu energie nu poate fi susţinută pe termen lung fără un cadru financiar funcţional şi predictibil, care să permită plata la timp a furnizorilor, menţinerea personalului calificat şi realizarea lucrărilor de mentenanţă şi de investiţii”, conchid reprezentanţii Elcen.

Compania Termoenergetica Bucureşti anunţa că, duminică dimineaţă, a avut loc o avarie la CET Sud, astfel că furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă a fost afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în sectoarele 4 şi 5. Duminică se estima că avaria va fi remediată în decurs de trei zile, dar ulterior mai sunt necesare 24 de ore pentru ca agentul termic să ajungă la parametrii optimi. La rândul lor, reprezentanţii Elcen afirmau că fac eforturi pentru a ţine în funcţiune echipamentele vechi şi că sunt esenţiale investiţiile în modernizarea centralelor.

Editor : B.E.

