Avertisment al Poliției Române. Fotografie creată cu AI și asociată crimei din Timiș, distribuită pe internet

Poliţia Română avertizează asupra distribuirii unei fotografii realizate cu inteligenţă artificială, prezentată în mod fals ca având legătură cu cazul de omor din judeţul Timiş. Autorităţile atrag atenţia că astfel de imagini pot induce în eroare şi fac apel la responsabilitate în mediul online.

„Atenţie la dezinformare! În mediul online circulă o fotografie apărută în urma cazului din judeţul Timiş. Este important de ştiut că această imagine este realizată 100% cu ajutorul inteligenţei artificiale. Nu doar că fotografia este creată pentru a induce în eroare publicul, dar reprezintă şi o nouă lovitură adusă celor care, în aceste momente, trăiesc o durere reală”, au transmis, pe Facebook, oficialii Poliţiei Române.

Autoritățile cer tuturor internauților să verifice informațiile și sursa fotografiilor, dar și să nu distribuie imagini cu conținut neverificat.

„Să nu distribuiţi conţinut neverificat şi să daţi dovadă de respect şi empatie faţă de victime şi familiile acestora. Uneori, important este să ne oprim din a da share”, susține Poliția.

Doi băieți de 15 ani se află în arest, în cazul de omor din județul Timiș. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este învinuit de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Cel de-al treilea participant la crimă, un copil de 13 ani, este liber, pentru că nu răspunde penal. El participă în continuare la ore, în sistem online. Potrivit DGASPC, este monitorizat permanent, evaluat și va intra într-un program de consiliere psihologică. Dacă familia nu colaborează și nu respectă toate măsurile impuse, minorul va fi luat în plasament.

Detalii cutremurătoare din anchetă

Minorul de 13 ani a șters mai multe mesaje pe care i le-a trimis victimei, în seara crimei, pentru a-și șterge urmele. De asemenea, după ce Mario nu mai era în viață, i-a trimis noi mesaje, întrebându-l unde se află, în încercarea de a-și construi un alibi. Acest lucru denotă premeditare și mult sânge rece.

Localitatea este sub stare de șoc. Cel mai probabil, invidia pe starea materială a lui Mario, băiatului ucis, ar fi dus la această tragedie. Unchiul copilului a povestit cum unul dintre suspecți a recunoscut că a participat la crimă.

Editor : A.R.