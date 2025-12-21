Live TV

Video Avertisment de la directorul ANPC: În România sunt vândute portocale și lămâi care ar trebui date la porci 

Data publicării:
Diametrul lămâilor și portocalelor sunt sub cât ar trebui să fie, notează directorul ANPC FOTO Facebook / Paul Anghel
Diametrul lămâilor și portocalelor sunt sub cât ar trebui să fie, notează directorul ANPC FOTO Facebook / Paul Anghel

Directorul Protecției Consumatorilor, Paul Anghel, a transmis un avertisment pentru românii care cumpără citrice din magazine. Portocale și lămâi care ar trebui date la porci sunt vândute pe post de fructe de calitatea întâi, notează acesta. El a explicat că multe dintre acestea nu sunt potrivite pentru hrană și că în mod normal ar trebui considerate „furaj animalier”. 

Directorul ANPC Paul Anghel a transmis că „suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar și al achizitorilor din marketuri”. El a explicat că  lămâile cu diametru sub 45mm și portocalele cu diametru sub 60mm  sunt „considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice țară civilizata după normele europene”.

Oficialul a mai subliniat că destinația lor poate fi doar „furaj direct (mai ales pentru bovine, porcine), procesare (suc, piure, alcool) sau compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană”. Cu toate asteal, Paul Anghel notează că în multe supermarketuri acestea apar pe rafturile cumpărătorilor și sunt prezentate ca fiind calitatea I. 

„Cum ajung la raft? E un drum lung dar interesant!”, a mai scris directorul ANPC.

