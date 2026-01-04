Live TV

HARTĂ Alerte cod galben și portocaliu de ninsori și viscol puternic în România. Care sunt zonele vizate

Data actualizării: Data publicării:
un barbat merge prin viscol
FOTO: Shutterstock

Meteorologii au emis duminică un Cod galben de ninsori și lapoviță pentru mai multe zone ale țării, în timp ce zona de munte este vizată de un Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol. Specialiștii mai atenționează că de luni până marţi dimineaţă, va fi Cod galben de ninsori, lapoviţă şi ploi în cea mai mare parte a ţării, fiind favorizată apariţia poleiului şi a gheţuşului. În zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara va fi Cod portocaliu de ninsori. În Bucureşti, temperaturile sunt în scădere, va ploua şi vor fi condiţii de polei.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de duminică, de la ora 10.00, pînă marţi, la aceeaşi oră, aceasta vizând precipitaţii moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi viscol la munte.

„Temporar, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă în general de 10...30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent (20...50 cm). În zonele deluroase, precum şi în Transilvania şi în Maramureş vor predomina lapoviţa şi ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm. Vor fi precipitaţii mixte în Banat, Oltenia, Muntenia şi pe arii restrânse în Crişana, Moldova şi Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei. Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local şi temporar viscolind ninsoarea”, a arătat ANM.

Până vineri, temporar vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate.

Totodată, meteorologii au emis o avertizare Cod galben, valabilă de duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, în judeţele Cluj, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi în unele zone ale judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Braşov, Bihor şi Arad.

”În intervalul menţionat, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, în Carpaţii Meridionali şi Occidentali vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 15...25 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20...25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10...20 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, a informat ANM.

Totodată, de duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, este în vigoare un Cod portocaliu, în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara, unde temporar ninsoarea va fi abundentă şi se va depune strat de zăpadă de 25...30 cm (echivalent în apă de 25...30 l/mp), iar la altitudini mari vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă.

O altă avertizare Cod galben va fi valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Cluj, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi în zona montană a judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova.

Astfel, pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei şi în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori şi lapoviţă, apoi mixte (ploi, lapoviţă şi pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei şi formarea de gheţuş. Se vor acumula 10...20 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10...20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3...10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 m, unde va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20...30 cm (echivalent în apă de 20...30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă.

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de duminică şi până luni dimineaţă, valorile termice vor scădea uşor faţă de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros şi va ploua îndeosebi seara şi noaptea, când vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

De luni, de la ora 8.00, până marţi dimineaţă, valorile termice termice diurne vor continua să scadă faţă de zilele precedente şi se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar mai ales la începutul intervalului vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla moderat ziua (viteze de 30...35 km/h) şi în general slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul a 2 grade, iar cea minimă va fi de 0...1 grad. Noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

În acest interval, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice de interes general privind poleiul.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
3
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
photo-collage.png (32)
4
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Dmitri Medvedev
5
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat...
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
Digi Sport
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fgvaefgvef
„O iarnă autentică.” Urmează zile cu ninsori, viscol și polei, se depune strat gros de zăpadă. Cât mai ține vremea rea
Man digs with a shovel car stuck in deep snow on winter day
Cod galben de viscol și vânt puternic în 16 județe. Meteorologii anunță ninsori abundente, ploi și polei
POIANA BRASOV zapada la munte
Urmează trei zile cu ninsori abundente la munte. Risc crescut de avalanșe, avertizează ANM
ninsoare viscol vremea
ANM: Cod portocaliu de viscol și precipitații. Unde se va depune un nou strat de zăpadă
vreme rece inghet frig
Temperaturi scăzute săptămâna viitoare în mai multe regiuni. Unde va fi mai cald. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Recomandările redacţiei
profimedia-1062624339
Un român de 18 ani, identificat printre victimele din incendiul care...
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele...
sghbsghbarg
„Ieșiți afară, suntem invadați, suntem atacați”. Mărturiile...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
„Am sperat până în ultima clipă.” Mesajul lui Nicușor Dan, după...
Ultimele știri
Avarie majoră la încălzirea din Capitală. Soluția provizorie a autorităților pentru oamenii care stau în frig
Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene
Medici scutiți de gărzi, la Spitalul Județean Constanța. „Fac kite, stau prin cârciumi”. Ministrul Rogobete trimite Corpul de Control
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Adevărul
Secretul longevității stă în mitocondrii. Cum poți elimina celulele bolnave și recâștiga sănătatea
Playtech
Cine conduce Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Femeia care ia deciziile-cheie acum
Digi FM
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru
Digi Sport
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Imagini rare cu Henry Cavill în costumul original Superman, dezvăluite abia acum. Regizorul filmului „Man of...
Adevarul
Eșecul copilului preferat al României. Parcursul prințului de vis al Casei Regale: de la tânără speranță la...
Newsweek
Bolojan cere o modificare majoră la legea pensiilor. Un mare beneficiu și o categorie de pensii vor dispărea
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Reacția lui Brad Pitt când i-a văzut pe părinții lui Leonardo DiCaprio pe platourile de la „OUATIH. „A fost...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...