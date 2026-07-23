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Avertismentul ANSVSA după inundații: Pot apărea boli grave transmise de la animale la oameni. Ce recomandări au autoritățile

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inundatii ANSVSA recomandari
Foto: ansvsa.ro
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Inundațiile și fenomenele meteo extreme favorizează răspândirea unor boli infecțioase grave care se pot transmite de la animale la oameni, avertizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Instituția le recomandă proprietarilor de animale să respecte o serie de măsuri pentru a limita riscurile pentru sănătatea animalelor și a populației.

„Inundaţiile şi fenomenele meteo extreme creează condiţii propice pentru răspândirea unor boli infecţioase grave care se pot transmite de la animale la oameni, motiv pentru care respectarea unui set de recomandări este esenţială pentru protecţia animalelor şi a sănătăţii publice”, transmite ANSVSA, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituției, animalele nu trebuie adăpate cu apă din bălți sau fântâni contaminate, ci doar din rețele publice verificate sau din surse alternative care nu au fost afectate de viituri.

De asemenea, furajele sau hrana care au intrat în contact cu apa trebuie eliminate pentru a preveni apariția micotoxinelor, iar stocurile rămase trebuie depozitate în spații ferite de infiltrații și umezeală.

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ANSVSA recomandă evacuarea imediată a animalelor din grajdurile aflate în zone afectate și mutarea acestora în locuri aflate la altitudine, unde pot beneficia de un spațiu uscat și de protecție împotriva intemperiilor.

Totodată, proprietarii sunt sfătuiți să verifice zilnic starea de sănătate a animalelor și să contacteze medicul veterinar imediat ce observă primele semne de boală.

Instituția atrage atenția că este interzisă abandonarea sau aruncarea cadavrelor de animale în cursurile de apă ori pe sol.

„Proprietarii au obligaţia legală de a anunţa imediat primăria şi medicii veterinari pentru ridicarea şi transportul acestora către unităţi de neutralizare autorizate”, precizează ANSVSA.

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În ceea ce privește siguranța alimentelor, autoritatea le recomandă oamenilor să nu consume carne, lapte, ouă, legume sau fructe care au fost atinse de viituri sau de ape provenite din inundații.

De asemenea, pentru prepararea hranei trebuie folosită exclusiv apă îmbuteliată sau apă provenită din surse declarate sigure de autorități.

Editor : Ana Petrescu

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