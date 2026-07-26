Avertismentul hidrologilor: Debitul Dunării continuă să scadă, iar pe unele râuri sunt posibile inundații locale

Debitul Dunării continuă să scadă și va ajunge la o treime din media lunii iulie în următoarele zile, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 25 iulie – 1 august 2026. La intrarea în țară, debitul fluviului este estimat să coboare până la 1.650 de metri cubi pe secundă, față de media multianuală a lunii iulie, de 4.700 mc/s.

Potrivit hidrologilor, la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, debitul Dunării va continua să scadă în următoarele zile, până la valoarea de 1.650 mc/s.

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi, în general, în ușoară scădere. Excepție va face sectorul Gruia – Oltenița, unde, în ultima parte a intervalului de prognoză, debitele vor fi relativ staționare.

Pentru luna iulie, INHGA estimează un debit maxim al Dunării de 3.800 mc/s și un debit minim de 2.200 mc/s.

Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi, în general, staționare până la 1 august.

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Totuși, hidrologii avertizează că, pe durata intervalului de prognoză, sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți și pâraie, precum și creșteri ale nivelurilor și debitelor, cu posibile inundații locale pe unele râuri din zonele de deal și de munte, ca urmare a averselor prognozate și a propagării viiturilor.

Conform prognozei trimestriale emise de INHGA, în luna iulie regimul hidrologic se va situa, în general, la 30-50% din mediile multianuale lunare.

Valori mai ridicate, de 50-80% din normal, sunt estimate pe râurile din bazinul Ialomiței, în bazinele superioare ale Jiului și Buzăului și pe cursul Jiului.

La polul opus, cele mai mici debite, sub 30% din mediile multianuale, sunt prognozate pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Bârlad, precum și pe râurile din Dobrogea.

Editor : Ana Petrescu