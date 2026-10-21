Avertismentul OMS: Valurile de căldură cresc riscul de naștere prematură și de avort spontan

Riscul de naștere prematură crește cu până la 26% în cazul femeilor însărcinate expuse la valuri de căldură, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care, alături de Organizația Meteorologică Mondială (OMM), UNICEF și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), a lansat miercuri primul set de indicatori pentru monitorizarea efectelor caniculei asupra femeilor însărcinate, nou-născuților și copiilor. Inițiativa urmărește identificarea mai rapidă a riscurilor și îmbunătățirea măsurilor de protecție a celor mai vulnerabile categorii.

Potrivit datelor prezentate de OMS, expunerea la temperaturi extreme poate crește cu până la 26% riscul de naștere prematură. În plus, bebelușii cu vârsta sub un an au fost expuși în 2024 la un număr de zile cu valuri de căldură cu 389% mai mare decât în perioada de referință 1986–2005.

La nivel mondial, aproximativ 1,5 miliarde de copii sunt expuși unor valuri de căldură care devin tot mai frecvente, mai îndelungate și mai severe.

OMS: Femeile însărcinate și copiii, printre cei mai vulnerabili la căldura extremă

Reprezentanții OMS atrag atenția că încălzirea globală generează riscuri tot mai mari pentru sănătate, în special în cazul persoanelor care au o capacitate redusă de a evita expunerea la temperaturi extreme.

„Pe măsură ce lumea noastră continuă să se încălzească, apar noi riscuri pentru sănătate, iar persoanele în vârstă, femeile însărcinate, nou-născuții și copiii se numără printre cei mai puțin capabili să le evite”, a declarat Bruce Gordon, director interimar al Departamentului pentru Mediu, Schimbări Climatice, One Health și Migrație al OMS.

Acesta a subliniat că sistemele de sănătate au nevoie de date relevante pentru a putea interveni eficient în perioadele de caniculă și pentru a integra riscurile climatice în serviciile medicale.

„Sistemele noastre de sănătate au nevoie de date pentru a recunoaște această realitate și a lua măsuri – de la protejarea populației în timpul valurilor de căldură până la integrarea considerentelor privind riscurile climatice în serviciile de sănătate de zi cu zi”, a explicat Bruce Gordon.

Ce indicatori ar trebui să monitorizeze țările

Noul cadru recomandă monitorizarea mai multor indicatori medicali care pot evidenția efectele temperaturilor extreme asupra sănătății mamelor și copiilor. Printre aceștia se numără nașterile premature, nașterile de copii morți, greutatea scăzută la naștere, hipertensiunea arterială în timpul sarcinii, decesele infantile și prezentările la unitățile medicale în perioadele de caniculă.

De asemenea, monitorizarea frecvenței școlare poate contribui la identificarea efectelor căldurii asupra vieții copiilor.

Dr. Pascale Allotey, directoarea Departamentului pentru Sănătate Sexuală, Reproductivă, Maternală, a Copilului și Adolescentului și Îmbătrânire al OMS, a avertizat că lipsa datelor poate împiedica autoritățile să reacționeze la timp.

„Căldura afectează deja populațiile noastre cele mai vulnerabile, inclusiv femeile însărcinate, nou-născuții și copiii. Însă la ceea ce sistemele de sănătate nu înregistrează, nu pot reacționa”, a declarat aceasta.

Potrivit reprezentantei OMS, corelarea indicatorilor medicali cu datele privind expunerea la temperaturi ridicate poate ajuta statele să identifice efectele caniculei și să adopte măsuri de protecție.

„Prin urmărirea unor indicatori precum nașterile premature, decesele infantile și bolile, precum și vizitele la unitățile medicale în corelație cu expunerea la căldură, țările pot identifica potențialele impacturi și pot lua măsuri pentru a proteja femeile și copiii”, a precizat dr. Pascale Allotey.

Cum pot fi folosite datele pentru protejarea mamelor și copiilor

OMS arată că datele medicale colectate în mod obișnuit, corelate cu informațiile despre temperaturile aerului și expunerea la caniculă, pot evidenția modificări neobișnuite ale stării de sănătate a populației.

Aceste semnale pot determina autoritățile să efectueze investigații suplimentare și să intervină atunci când sunt identificate riscuri asociate căldurii extreme.

Informațiile pot fi folosite și pentru pregătirea unităților medicale în perioadele în care numărul solicitărilor de asistență crește, transmiterea avertismentelor către femeile însărcinate și familii, identificarea comunităților expuse unor riscuri mai mari și planificarea măsurilor de protecție.

În contextul intensificării valurilor de căldură, OMS îndeamnă țările să își consolideze capacitatea de monitorizare și răspuns la efectele temperaturilor extreme asupra sănătății.

Organizația recomandă elaborarea și aplicarea unor planuri de acțiune adaptate contextului local, care să includă nevoile femeilor însărcinate, ale nou-născuților și ale copiilor. Totodată, statele sunt îndemnate să consolideze sistemele de avertizare timpurie și să declanșeze intervenții rapide atunci când sunt identificate riscuri asociate caniculei.

Prin utilizarea noilor indicatori, autoritățile ar putea evalua mai bine amploarea efectelor căldurii extreme, ar putea direcționa resursele către comunitățile cele mai expuse și ar putea preveni o parte dintre consecințele asupra sănătății mamelor și copiilor.

Editor : Ana Petrescu