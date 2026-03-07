Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte uriașe asupra economiei globale, inclusiv asupra cele din din România. Profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi a explicat la Digi24 că prețul la motorină și liberalizarea prețului la gaze programată la sfârșitul lunii ar putea genera o „criză pentru care nu am fost pregătiți”. Pe lângă problemele gaz și țiței, analistul mai amintește de presiunea pusă de Inteligența Artificială dar și tarifele impuse de administrația Trump și preconizează o recesiune mondială.

Întrebat despre o eventuală creștere a prețurilor ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, Adrian Mitroi a explicat că primele semne de risc au început deja să apară.

„În primul rând avem teama cu toții de motorină în primul rând și benzină. Dar motorină în primul rând. Pe benzină suntem în regulă. 40%. Vă dați seama, că noi luăm direct prețul și la materie primă, țițeiul, cred că suntem la 80%. Deci noi luăm direct această creștere. Și încă nu am văzut, mai sunt stocuri cu prețuri de acum două săptămâni. Încă nu am văzut dar comercianții așa fac. Își acoperă marja lor când sesizează aceste riscuri și o acoperă către noi, consumatorii.

Care mi se pare cel mai important risc acum. M-am uitat pe cotații. Ieri seară păreau rezonabile, 84, 80. Acum au urcat amândouă sunt către 90. America și Londra, 90, respectiv 92. Cresște foarte mult și America cotația care depinde de petrolul lor din Louisiana”, a notat specialistul.

Adrian Mitroi a amintit de faptul că România se pregătește de o liberalizare a prețurilor la gaze naturale, care ar putea afecta deficitul. Totodată, el este de părere că există semne pentru scenariul unei recesiuni globale.

„Este o criză pentru care nu am fost pregătiți. Crește și gazul. Acolo este o mare problemă, 40%, trece prin strâmtoarea aceea atât de critică. Pentru noi urmează și sfârșitul lui martie, știți ce urmează cu o presupusă liberalizare. O să găsească probabil o soluție pentru persoanele fizice, dar soluția e de ordinul câtorva milioane de lei, care va merge unde? În deficit.

Deci avem combinația gaz cu țiței, n-am mai văzut-o până acum, cu 20%. Îi spun geoinflația. Mai avem Inteligența Artificială care pune acum o presiune teribilă pe una din industriile importante de creștere economică la noi. Mai e și trumpflația. Nu uitați de tarife, am discutat atât de mult și au și ele impactul lor. Scenariul acesta este 90% o recesiune. Și nu locală, europeană, ci mondială. Vă dați seama cum ne poziționăm noi aici, numai asta nu mai aveam nevoie acum”, a mai afirmat profesorul.

În ce privește statul român, expertul a explicat că indiferent de măsuri și schimbări, politica economică a țării nu se va putea rezolva decât într-un singur mod.

„Statul e cu buzunarele golite. E în colț. Nu au nici ei soluții. Indiferent cum se vor schimbat, atât de multe boacăne au făcut în ultimii 10 ani de zile în politica economică încât nu se poate repara decât într-un singur fel.

O să vedeți restricție teribilă la consum. Chiar dacă avem o creștere economică ușoară, românul nu mai consumă sub nicio formă. Toate astea se vor vedea într-o reducere economică combinată cu inflație. Un cocktail pe care nu ai cum să-l rezolvi. Chiar dacă o să reducă accizele. Vă dați seama ce greu le e să reducă accizele când sunt pe deficit”, a conchis Adrian Mitroi.

