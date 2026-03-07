Live TV

Video Avertismentul sumbru al analiștilor privind criza din Orientul Mijlociu: Scenariul unei recesiuni globale; Nu am fost pregătiți

Data actualizării: Data publicării:
grafic economie bani
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte uriașe asupra economiei globale, inclusiv asupra cele din din România. Profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi a explicat la Digi24 că prețul la motorină și liberalizarea prețului la gaze programată la sfârșitul lunii ar putea genera o „criză pentru care nu am fost pregătiți”. Pe lângă problemele gaz și țiței, analistul mai amintește de presiunea pusă de Inteligența Artificială dar și tarifele impuse de administrația Trump și preconizează o recesiune mondială. 

Întrebat despre o eventuală creștere a prețurilor ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, Adrian Mitroi a explicat că primele semne de risc au început deja să apară. 

„În primul rând avem teama cu toții de motorină în primul rând și benzină. Dar motorină în primul rând. Pe benzină suntem în regulă. 40%. Vă dați seama, că noi luăm direct prețul și la materie primă, țițeiul, cred că suntem la 80%. Deci noi luăm direct această creștere.  Și încă nu am văzut, mai sunt stocuri cu prețuri de acum două săptămâni. Încă nu am văzut dar comercianții așa fac. Își acoperă marja lor când sesizează aceste riscuri și o acoperă către noi, consumatorii.

Care mi se pare cel mai important risc acum. M-am uitat pe cotații. Ieri seară păreau rezonabile, 84, 80. Acum au urcat amândouă sunt către 90. America și Londra, 90, respectiv 92. Cresște foarte mult și America cotația care depinde de petrolul lor din Louisiana”, a notat specialistul. 

Adrian Mitroi a amintit de faptul că România se pregătește de o liberalizare a prețurilor la gaze naturale, care ar putea afecta deficitul. Totodată, el este de părere că există semne pentru scenariul unei recesiuni globale. 

Citește și: Războiul din Iran îi afectează pe fermierii români: „După ce recoltez în vară grâul și rapița, nu mai semăn nimic. O să fie dezastru”

„Este o criză pentru care nu am fost pregătiți. Crește și gazul. Acolo este o mare problemă, 40%, trece prin strâmtoarea aceea atât de critică. Pentru noi urmează și sfârșitul lui martie, știți ce urmează cu o presupusă liberalizare. O să găsească probabil o soluție pentru persoanele fizice, dar soluția e de ordinul câtorva milioane de lei, care va merge unde? În deficit.

Deci avem combinația gaz cu țiței, n-am mai văzut-o până acum, cu 20%. Îi spun geoinflația. Mai avem Inteligența Artificială care pune acum o presiune teribilă pe una din industriile importante de creștere economică la noi. Mai e și trumpflația. Nu uitați de tarife, am discutat atât de mult și au și ele impactul lor. Scenariul acesta este 90% o recesiune. Și nu locală, europeană, ci mondială. Vă dați seama cum ne poziționăm noi aici, numai asta nu mai aveam nevoie acum”, a mai afirmat profesorul. 

În ce privește statul român, expertul a explicat că indiferent de măsuri și schimbări, politica economică a țării nu se va putea rezolva decât într-un singur mod. 

„Statul e cu buzunarele golite. E în colț. Nu au nici ei soluții. Indiferent cum se vor schimbat, atât de multe boacăne au făcut în ultimii 10 ani de zile în politica economică încât nu se poate repara decât într-un singur fel.

O să vedeți restricție teribilă la consum. Chiar dacă avem o creștere economică ușoară, românul nu mai consumă sub nicio formă. Toate astea se vor vedea într-o reducere economică combinată cu inflație. Un cocktail pe care nu ai cum să-l rezolvi. Chiar dacă o să reducă accizele. Vă dați seama ce greu le e să reducă accizele când sunt pe deficit”, a conchis Adrian Mitroi.

Citește și: „PIB-ul mondial va fi afectat”. Qatarul se așteaptă ca exporturile de energie din Golf să se oprească dacă războiul cu Iran continuă

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
Vladimir Putin Visits Hungary
2
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Donald Trump
3
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Victor Ponta
4
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
5
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Close up to a two pawns chess pieces with the flags of united states and iran over a chess board and black background in geopolitical concept
Capitularea Iranului este „un vis pe care SUA îl vor duce cu ele în mormânt”, spune președintele Masoud Pezeshkian
președintele Iranului
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune condiții pentru a opri atacurile
Pete Hegseth.
Șeful Pentagonului confirmă că Rusia ajută Iranul cu informații despre SUA în războiul din Orientul Mijlociu
profimedia-1080673889
Atac israelian cu peste 80 de avioane asupra Iranului. Ce ținte au fost vizate
tractor care ara
Războiul din Iran îi afectează pe fermierii români: „După ce recoltez în vară grâul și rapița, nu mai semăn nimic. O să fie dezastru”
Recomandările redacţiei
alexandru nazare
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în centrul...
donald trump
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte...
United Arab Emirates, Dubai, Aerial view of airport
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după interceptarea unei...
bogdan ivan
Ministrul Energiei: Este „extrem de important” ca prețul...
Ultimele știri
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în 1986 în Liban. Mama lui, născută în România
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru repatriere. „Se încadrează în Codul penal”
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave: Parkinson și insuficiență cardiacă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei...
Adevărul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
Pro FM
Alexandra Stan, însărcinată pentru prima dată la 36 de ani. Primele imagini cu burtica de gravidă
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii