Avertizare ANM: Cod galben de ceață în 26 de județe. Care sunt zonele afectate

Data publicării:
ceata-scoala-rural-fetita-parinte-bicicleta_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Codul galben de ceață a fost dat pentru mai multe județe din țară: Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile duminică dimineaţa în zone din 26 de judeţe.

Astfel, până la ora 9:00, în localităţi din Botoşani, Iaşi, Vaslui, Vâlcea, Mehedinţi, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Galaţi, Suceava, Gorj, Dolj, Vrancea, Vaslui, Vâlcea, se va semnala local ceaţă ce determină vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Până la ora 10:00, va fi ceaţă în judeţele Brăila, Ialomiţa, Argeş, Prahova, Călăraşi, Dâmboviţa şi Cluj.

Acelaşi fenomen va afecta, până la ora 11:00, şi zone din judeţele Bacău, Neamţ.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Editor : I.B.

