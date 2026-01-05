Live TV

Avertizare Infotrafic: Se circulă în condiţii de iarnă în mai multe judeţe. Unde se înregistreză ninsori

drumuri acoperite de zapada
Mai multe drumuri naționale sunt acoperite de zăpadă. Mașinile circulă dificil. FOTO: Facebook CNAIR
Recomandările poliției rutiere

Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe drumurile din 19 judeţe, unde asfaltul este parţial acoperit cu zăpadă, anunță Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pe DN 1, tronsonul Km 102 - Km 138, între localitatea Nistoreşti, judeţul Prahova, până la limita cu judeţul Braşov, circulaţia autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone a fost restricţionată, din cauza precipitaţiilor abundente, pentru a permite acţiunea de deszăpezire.

Restricția a fost ridicată, iar traficul se desfășoară pe un carosabil umed.

La nivel naţional, sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare în judeţele Arad, Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava şi Vrancea. Se circulă pe un carosabil parţial acoperit cu zăpadă, anunţă sursa citată.

În zona de sud şi sud-est plouă uşor, carosabilul fiind umed.

Pe autostrada A1 Bucureşti - Piteşti, pe tronsonul kilometric 130 - 148, şi pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, pe tronsonul kilometric 225 - 316, sunt precipitaţii sub formă de ninsoare, traficul fiind redus.

Pe autostrăzile A2 Bucureşti - Constanţa şi A3 Bucureşti - Ploieşti, plouă, cu vizibilitate bună, carosabilul fiind umed.

Recomandările poliției rutiere

Poliţia reaminteşte că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, conducătorii auto trebuie să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale.

„Circulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei şi nu pătrundeţi pe drumuri închise traficului rutier” - este mesajul poliţiştilor rutieri.

