Avocatul Poporului a sesizat la Curtea Constituțională ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind reforma administraţiei publice centrale şi locale.

Sesizarea vizează mai multe prevederi din actul normativ, respectiv articolele I, VI, VIII, XII, XIII, XVII și XLIV, care modifică sau completează legislația referitoare la organizarea administrației publice și la finanțele unităților administrativ-teritoriale, arată Avocatul Poporului în textul trasmis la CCR.

Instituția Avocatului Poporului consideră că unele dintre aceste dispoziții ar putea ridica probleme de constituționalitate, motiv pentru care a formulat o excepție de neconstituționalitate și a transmis-o Curții, pentru analiză.

Ordonanța de urgență 7/2026 modifică mai multe acte normative și introduce o serie de măsuri care vizează organizarea administrației centrale și locale, precum și creșterea capacității financiare a autorităților locale.

Potrivit documentului transmis CCR, criticile de neconstituționalitate vizează prevederi referitoare la reorganizarea unor structuri administrative, la modul de finanțare al autorităților locale și la unele modificări aduse legislației din domenii conexe.

În motivarea sesizării sunt invocate posibile încălcări ale principiilor constituționale privind legalitatea, separația puterilor în stat și claritatea normelor juridice.

Judecătorii Curții urmează să stabilească dacă dispozițiile contestate din ordonanța de urgență respectă sau nu prevederile Constituției.

Pe 24 februarie, Guvernul a adoptat tăierile în administrație și pachetul de relansare economică. După luni de amânări, Executivul vine cu două ordonanțe de urgență pentru cele două pachete. Ședința a fost amânată în lipsa avizelor de la Consiliul Economic și Social. În același timp, sindicatul polițiștilor a protestat în Piața Victoriei împotriva măsurilor anunțate, iar polițiștii au încercat să intre în sediul guvernului, să vorbească cu Ilie Bolojan.

