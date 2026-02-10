Live TV

Băluță cere Termoenergetica să returneze banii bucureștenilor: „Nu primești, nu plătești!”

Data actualizării: Data publicării:
Daniel Băluță.
Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Sectorului 4 și liderul PSD București, Daniel Băluță, a cerut Termoenergetica să returneze imediat sumele încasate nejustificat de la bucureștenii care nu au beneficiat de servicii conforme, după ce compania a transmis că mecanismul de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură există deja și este aplicat în București.

„Am luat act de postarea publică a companiei Termoenergetica, în care se afirmă că facturile pe care bucureștenii le plătesc pentru apă caldă și căldură sunt deja ajustate în minus, dacă serviciile furnizate nu sunt livrate conform parametrilor contractuali. Prin urmare, dacă această afirmație este reală, deși cetățenii susțin că acest lucru nu se întâmplă, atunci situația este foarte simplă. Solicit public conducerii Termoenergetica să returneze imediat banii către toți cetățenii care, în ultimele luni, nu au beneficiat de servicii conforme”, a scris Băluță, marți pe Facebook.

Edilul social-democrat a subliniat și că este nevoie de acțiuni concrete, nu doar de comunicări online.

„Stimați reprezentanți ai Termoenergetica, dați-le oamenilor banii înapoi! Returnați-le oamenilor care au stat în frig sumele încasate nejustificat și dovediți-vă corectitudinea prin fapte, nu prin postări pe rețelele sociale! Bucureștenii nu mai pot fi mințiți și tratați cu dispreț. Este momentul ca Termoenergetica să își asume responsabilitatea și să îi respecte pe cetățenii acestui oraș. Să facem dreptate! Nu primești, nu plătești!”, a completat Daniel Băluță.

El a adăugat o aluzie către primarul general: „Și, apropo de corectitudine, Domnule Ciucu, cu reforma cum rămâne?”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacția lui Băluță vine în contextul în care Termoenergetica a transmis că mecanismul de ajustare a facturilor există și este aplicat. „Există deja stipulat în lege și este pus în aplicare în București un mecanism de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură, dacă temperatura furnizată nu este cea stabilită în contract”, conform unui comunicat al companiei.

Termoenergetica venise cu aceste precizări după ce Daniel Băluță a anunțat convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului General al Municipiului București pentru a dezbate proiectul prin care apa caldă trebuie plătită doar dacă este livrată la temperatura contractuală.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Digi Sport
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2025-12-07-4572
Termoenergetica îl contrazice pe Daniel Băluță: propunerile făcute de primarul PSD deja există în lege și se aplică
daniel baluta
Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „Prin țevi ar trebui să circule agent termic, nu lacrimi și politică”
Daniel Băluță.
Propunere în Consiliul municipal București ca apa caldă și căldura să fie plătite doar dacă sunt furnizate la temperatura din contract
protest motru caldura
Orașul în care zeci de oameni au protestat în fața primăriei, pentru că nu au apă caldă și căldură. Cum s-a ajuns în această situație
ciprian ciucu daniel baluta
Scandal pe bugetul Capitalei. Ciucu îl acuză de „parșivenie” pe edilul Sectorului 4. Băluță: „Apucături de baron. Baronul Munchhausen”
Recomandările redacţiei
ccr inquam octav ganea
Augustin Zegrean și Tudorel Toader explică ce se poate întâmpla după...
primari alesi locali primar
REPORTAJ | „Bolojan râde de noi”. Cum a arătat întâlnirea dintre...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Tăierile în administrație și măsurile de relansare economică vor fi...
rolex
Un primar revoltat de tăieri a purtat un Rolex de zeci de mii de euro...
Ultimele știri
SUA anunţă noi sancţiuni care vizează întreruperea surselor de finanţare către Hezbollah
Un american din Texas și-a ucis fiica sa de 23 de ani, după o ceartă legată de Donald Trump
Ucraina mută rețeaua electrică în subteran pentru a o proteja de atacurile rusești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din...
Fanatik.ro
Marea dezamăgire a lui Cristi Săpunaru după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano: „Totul se trage de acolo”
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Povestea emoționantă a unui sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă. Și-a revăzut familia după mulți ani
Adevărul
O adolescentă de 17 ani, bătută și violată de angajatul tatălui său, a murit mâncată de porci după individul...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții! Ce i se pregătește lui Cristiano Bergodi, după scandalul de la Cluj
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Medicamentele aparent banale care afectează capacitatea de a conduce și pot atrage probleme la un control...
Newsweek
Vrei să îți deschizi dosar de pensie în 2026? Te poate costa 4.000 de lei. Vezi pe ce trebuie să dai bani
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani