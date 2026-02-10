Băluță cere Termoenergetica să returneze banii bucureștenilor: „Nu primești, nu plătești!”

Primarul Sectorului 4 și liderul PSD București, Daniel Băluță, a cerut Termoenergetica să returneze imediat sumele încasate nejustificat de la bucureștenii care nu au beneficiat de servicii conforme, după ce compania a transmis că mecanismul de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură există deja și este aplicat în București.

„Am luat act de postarea publică a companiei Termoenergetica, în care se afirmă că facturile pe care bucureștenii le plătesc pentru apă caldă și căldură sunt deja ajustate în minus, dacă serviciile furnizate nu sunt livrate conform parametrilor contractuali. Prin urmare, dacă această afirmație este reală, deși cetățenii susțin că acest lucru nu se întâmplă, atunci situația este foarte simplă. Solicit public conducerii Termoenergetica să returneze imediat banii către toți cetățenii care, în ultimele luni, nu au beneficiat de servicii conforme”, a scris Băluță, marți pe Facebook.

Edilul social-democrat a subliniat și că este nevoie de acțiuni concrete, nu doar de comunicări online.

„Stimați reprezentanți ai Termoenergetica, dați-le oamenilor banii înapoi! Returnați-le oamenilor care au stat în frig sumele încasate nejustificat și dovediți-vă corectitudinea prin fapte, nu prin postări pe rețelele sociale! Bucureștenii nu mai pot fi mințiți și tratați cu dispreț. Este momentul ca Termoenergetica să își asume responsabilitatea și să îi respecte pe cetățenii acestui oraș. Să facem dreptate! Nu primești, nu plătești!”, a completat Daniel Băluță.

El a adăugat o aluzie către primarul general: „Și, apropo de corectitudine, Domnule Ciucu, cu reforma cum rămâne?”.

Reacția lui Băluță vine în contextul în care Termoenergetica a transmis că mecanismul de ajustare a facturilor există și este aplicat. „Există deja stipulat în lege și este pus în aplicare în București un mecanism de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură, dacă temperatura furnizată nu este cea stabilită în contract”, conform unui comunicat al companiei.

Termoenergetica venise cu aceste precizări după ce Daniel Băluță a anunțat convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului General al Municipiului București pentru a dezbate proiectul prin care apa caldă trebuie plătită doar dacă este livrată la temperatura contractuală.

Editor : Ana Petrescu