Primarul Sectorului 4 Daniel Băluță propune suspendarea, începând cu 1 aprilie, a taxei de regenerare urbană și acordarea unui sprijin financiar pentru carburant locuitorilor din sector care au loc de muncă, dețin vehicule cu o capacitate cilindrică sub 2.000 cmc și un venit pe membru de familie mai mic de 5.000 de lei. Edilul a spus că măsurile vin în contextul economic actual dificil și a estimat că între 20.000 şi 30.000 de familii vor beneficia de acest sprijin financiar.

„Scopul pe care îl avem, pe lângă dezvoltarea lucrărilor de infrastructură în Bucureşti, (...) este acela ca, într-o asemenea situaţie în care România se găseşte astăzi, o situaţie de criză, să putem să generăm cât mai multe locuri de muncă bine plătite, astfel încât atât oamenii, cât şi firmele să poată aduce plusvaloare bugetului naţional. (...) Nu ne putem opri aici, tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%, inflaţia este de 10%, taxele şi impozitele au crescut, astfel încât pentru cetăţenii Sectorului 4 am venit în întâmpinarea acestei situaţii extrem de delicate şi extrem de grave cu încă două măsuri. Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană, începând cu data de 1 aprilie", a precizat Daniel Băluță, luni într-o conferință de presă.

Sprijin de 200 de lei pentru carburant, acordat timp de șase luni

A doua măsură anunțată vizează un ajutor financiar pentru combustibil, destinat anumitor categorii de cetățeni.

„Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4, cei care au domiciliu aici de mai mult de un an. Ne adresăm celor care au loc de muncă, pentru că este extrem de important să şi-l menţină. Ne adresăm celor care deţin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 de centimetri cubi şi cu un venit pe membru de familie mai mic de 5.000 de lei. (...) Este un ajutor care se primeşte în felul următor: timp de şase luni de zile, o lună da, una nu", a explicat edilul.

Potrivit acestuia, sprijinul este de 200 de lei o dată la două luni, pe o perioadă de jumătate de an.

Măsuri supuse votului în Consiliul Local

Primăria Sectorului 4 precizează că propunerile vor fi supuse aprobării Consiliului Local într-o ședință care urmează să fie convocată în perioada următoare, pentru ca sprijinul să poată fi acordat cât mai rapid.

Autoritățile estimează că între 20.000 și 30.000 de familii ar putea beneficia de acest ajutor financiar, iar măsura se va aplica pentru un singur autovehicul per proprietar.

