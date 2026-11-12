Primarul Sectorului 4 Daniel Băluță și edilul general al Capitalei Ciprian Ciucu au anunțat joi începerea lucrărilor la cel de-al treilea pasaj rutier construit de administrația Sectorului 4 pe inelul median de circulație al Bucureștiului. Noul pasaj va fi realizat la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu. Proiectul prevede un pasaj subteran cu două benzi pe sens, dar și o linie de tramvai.

Cei doi edili au mers pe șantierul de la Pasajul Apărătorii Patriei, aflat aproape de finalizare, unde au prezentat și noua investiție. Ciprian Ciucu a vorbit despre colaborarea dintre Primăria Capitalei și administrațiile de sector și a spus că proiectul reprezintă „o compatibilizare de viziune”.

Daniel Băluță a declarat că noua investiție continuă proiectele de infrastructură rutieră începute în ultimii ani în sudul Bucureștiului.

„Astăzi anunțăm începerea lucrărilor la cel de-al treilea pasaj rutier pe care Sectorul 4 îl construiește pe inelul median de circulație al Bucureștiului. După Pasajul Europa Unită, dat deja în folosință, și după pasajul Apărătorii Patriei, unde mai avem foarte puțin de lucru, începem un nou proiect la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu. Continuăm așadar ceea ce am început. Construim mai departe, pentru București”, a declarat primarul Sectorului 4.

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Edilul a amintit că, în ultimii aproape zece ani, administrația locală a modernizat și lărgit mai multe artere importante, a construit Pasajul Europa Unită, deschis circulației în 2023, și a continuat cu Pasajul Apărătorii Patriei, care se apropie de finalizare.

„Nu vorbim despre trei investiții izolate, ci despre trei etape ale aceluiași proiect de dezvoltare urbană, un proiect care urmărește să ofere alternative reale de deplasare, să reducă aglomerația din marile intersecții și să facă legătura dintre diferitele zone ale Bucureștiului mai rapidă și mai sigură”, a explicat Băluță.

Cum va arăta noul pasaj

Potrivit proiectului prezentat de primarul Sectorului 4, pasajul va fi construit în subteran și va avea o lungime acoperită de 442 de metri, cu câte două benzi de circulație pe fiecare sens.

„Traficul rutier de tranzit va fi preluat în subteran, în timp ce la suprafață va fi integrată circulația tramvaielor. Calea de tramvai se va desfășura într-o cuvă centrală amplasată între sensurile rutiere pe zona rampelor, fiind complet separată structural de tunel", a precizat Daniel Băluță.

Proiectul include și trotuare noi, o pistă pentru biciclete cu o lățime de 1,5 metri, precum și sisteme de iluminat, ventilație, drenaj și monitorizare.

„Construim o infrastructură modernă, sigură și adaptată nevoilor unui oraș european”, a mai spus edilul.

Restricții de circulație în două etape

Daniel Băluță a avertizat că lucrările vor produce disconfort în zonă și vor presupune restricții de trafic, care vor fi introduse în două etape.

În prima etapă, vor fi afectate prima bandă și parcarea de pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe sensul dinspre Sectorul 4 spre Sectorul 3, trotuarul și prima bandă de pe Șoseaua Vitan Bârzești, în dreptul unității militare, precum și scuarul central de pe strada Iriceanu.

După două săptămâni, restricțiile vor fi extinse și vor viza primele două benzi și trotuarul de pe Șoseaua Vitan Bârzești, pe același sens de circulație.

„În ambele etape vom menține circulația pe câte două benzi pe fiecare sens și vom asigura circulația pietonilor. Accesul la unitatea militară și la unitatea de pompieri va rămâne liber", a explicat primarul Sectorului 4.

Acesta a precizat că soluția tehnică permite realizarea etapizată a pasajului, astfel încât impactul asupra traficului de la suprafață să fie cât mai redus.

„Este clar că un asemenea șantier va produce disconfort. Vor exista restricții și modificări ale circulației, iar oamenii vor avea nevoie de răbdare. Dar avem experiența proiectelor anterioare și știm cât de important este să organizăm lucrările, astfel încât să reducem aceste dificultăți", a afirmat Băluță.

Ciprian Ciucu: „Este o compatibilizare de viziune”

Prezent la eveniment, primarul general Ciprian Ciucu a declarat că este firesc ca Primăria Capitalei și primăriile de sector să colaboreze, indiferent de diferențele de viziune.

„Am venit pentru că mi se pare normal să avem o colaborare. Primarul de sector și primarul general sunt la fel de legitimi", a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a povestit că, după preluarea mandatului, i-a invitat pe primarii de sector la discuții și că întâlnirea cu Daniel Băluță a fost una foarte bună.

„Ce se întâmplă aici este o compatibilizare de viziune", a afirmat Ciucu, explicând că cei doi au avut inițial perspective diferite inclusiv asupra proiectului noului pasaj, dar au reușit să ajungă la un acord.

Primarul general a precizat că a solicitat includerea unei linii de tramvai în proiect și că a găsit deschidere din partea administrației Sectorului 4, astfel că proiectul a fost modificat.

La rândul său, Daniel Băluță a subliniat că dezvoltarea Bucureștiului presupune cooperare între administrațiile locale.

„Bucureștiul are nevoie de colaborare, nu de blocaje, de proiecte duse la bun sfârșit, nu de dispute fără sfârșit", a declarat primarul Sectorului 4.

Editor : A.P.