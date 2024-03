Cel mai mare parc construit de la zero în ultimele trei decenii în regiunea București-Ilfov zace închis la aproape patru ani de la începerea lucrărilor. Inițial, aici era un teren plin de gunoaie care, cu ajutorul fondurilor europene, a fost transformat în spațiu verde. Primăria Măgurele ridică din umeri și dă vina pe pandemia de Covid. Funcționarii instituției recunosc însă că nu au reușit să tragă la timp utilitățile așa că lucrările au fost oprite. Nici astăzi, după patru ani, lucrarea nu este recepționată. Între timp, o parte din mobilier și terenurile de sport s-au degradat și trebuie reparate deși, oficial, ele sunt noi. Bani aruncați în vânt. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la stat”.

Toma Petcu, reporter Digi24: Aici avem câteva dale în care a fost înfipt un băț, de care au legat un cablu, deci accesul în parc este interzis. Revitalizare oraș Măgurele prin înființare parc Dumitrana, data finalizării proiectului 30.12.2021. Suntem în februarie 2024. Haideți să vedem dacă găsim vreun paznic măcar.

Ne vede de la distanță și vine într-un suflet. George este numele lui. Ține în mână un băț de oier și acceptă să ne facă un tur.

George Cristea, agent de pază: „E foarte frumos. Aici cișmelele astea merg cu lumini, cum este la Unirii. Păi de vreo trei ani de zile se chinuie să îl termine”.

Toma Petcu, reporter Digi24: Păi și de ce nu se termină, de ce nu reușesc?

George Cristea, agent de pază: „Ei știe.”

Treaba lui este să aibă grijă ca mobilierul și toate lucrurile din parc să nu fie furate sau deteriorate. Spune că cetățenii îi dau multe bătăi de cap. Deși este închis, mulți oameni din zonă vin să se relaxeze în parc.

Toma Petcu, reporter Digi24: Păi dacă nu l-a preluat primăria, cum le folosești?

George Cristea, agent de pază: „Păi vin oamenii, nu am ce să le fac. Le-am zis, le-am pus în vedere: «domnule veniți dar mergeți la Primărie și întrebați dacă vă dă voie»”.

Toma Petcu, reporter Digi24: A, și intră ei direct.

George Cristea, agent de pază: „Păi ce să le fac? Mă iau cu ei la ceartă?”.

Toma Petcu, reporter Digi24: Păi și nu sunați la Poliție?

George Cristea, agent de pază: „Am sunat dar degeaba, vine poliția: lasă-i domnule să joace”.

Îl lăsăm puțin pe George și mergem până la Primărie pentru a întreba care este cauza pentru care parcul este încă închis. Cerem să vorbim cu cineva din conducere: primarul, viceprimarul ori secretarul instituției. Ni se spune că nu este nici unul și suntem conduși într-o sală de unde sunt poftite afară două angajate.

Ion Mitran: „Mitran Ion mă numesc”.

Toma Petcu, reporter Digi24: Toma Petcu este numele meu, îmi pare bine să vă cunosc, de la Digi24. Mi-aș fi dorit să vorbesc cu domnul primar sau cu domnul viceprimar.

Ion Mitran: „Eu sunt angajat și lucrez la achiziții, domnul director m-a desemnat să discut cu dumneavoastră pe tema parcului Dumitrana.”

De la domnul Mitran aflăm că lucrările au mers greu la început din cauza pandemiei de COVID. Apoi, recunoaște că totul s-a oprit pentru că Primăria nu a reușit să tragă la timp utilitățile: apa și curentul electric.

Toma Petcu, reporter Digi24: Practic constructorul s-a oprit din lucrări ca să aștepte ca Primăria să își facă treaba.

Ion Mitran, funcționar Primăria Măgurele: „Da, da, într-adevăr. Este de înțeles că lucrurile au trebuit prelungite până s-au asigurat condițiile”.

Toma Petcu, reporter Digi24: Deci, în momentul ăsta din câte înțeleg eu, această întârziere se datorează Primăriei.

Ion Mitran, funcționar Primăria Măgurele: „În execuție, da, mai departe pe recepție, nu.”

Cu chiu cu vai lucrările au fost finalizate în martie 2023, cu un an și trei luni mai târziu decât prevedea termenul din contract. De atunci și până astăzi, adică timp de un an de zile, primăria nu a reușit să facă recepția lucrării. De vină, spune domnul Mitran, ar fi Ministerul Mediului care ar fi trebuit să efectueze o serie de plăți către Primăria Măgurele și nu a făcut-o.

Ion Mitran, funcționar Primăria Măgurele: „Acești bani au intrat în conturile primăriei în luna decembrie 2023”.

Toma Petcu, reporter Digi24: Deci la cât timp după...?

Ion Mitran, funcționar Primăria Măgurele: „După cerere? Sunt nouă luni”.

Toma Petcu, reporter Digi24: De unde vin banii, adică prin ce minister se dau ei către Primărie?

Ion Mitran, funcționar Primăria Măgurele: „Păi sunt fonduri PNRR... Ministerul Mediului.

Mediul?”

Culmea este că în 2020 PNRR nu exista iar ministerul Mediului nu are nici cea mai mică legătură cu investiția din Măgurele. Deci banii nu aveau cum să vină de aici.

Mihai Drăgan, purtător de cuvânt Ministerul Mediului: „Pot să vă spun că această lucrare nu este finanțată de Ministerul Mediului sau de vreo Autoritate în coordonarea sau subordinea Ministerului Mediului.”

Îi spunem noi funcționarului Mitran că investiția a fost realizată cu fonduri europene provenite din Programul Operațional Regional 2014 – 2020 prin Ministerul Dezvoltării Reginale și nu cel al Mediului. Ne întoarcem în parc. George ne arată că unele dintre lucruri ar fi fost prost făcute de la început.

George Cristea, agent de pază: „Astea sunt greșite toate, aleile. Nu are o intrare, nu are o ieșire. Păi vă învârtiți roată așa dar trebuie să treceți cu căruțul peste pomi. După câte am înțeles, să mai umble la cișmele, că sunt nereguli la cișmele. Au făcut ei o greșeală, au legat cișmelele de aspersoarele de la gazon și acum nu mai au presiune aspersoarele din cauză că vine omul, dă drumul la cișmea, pleacă și aspersorul, de unde presiune?”.

Toma Petcu, reporter Digi24: Asta e treabă românească.

George Cristea, agent de pază: „Ca la noi la nimeni.”

Pentru că nimeni nu le-a întreținut, o parte din mobilier dar și terenurile de sport s-au degradat și trebuie făcute reparații majore. Pe suprafața terenului de baschet au apărut crăpături uriașe lungi de câțiva metri iar cele de fotbal nu mai pot fi folosite.

George Cristea, agent de pază: „Terenurile am înțeles că o să le sape din nou să semene gazon că e tot așa numai iarbă. Sunt numai dâmburi, numai...Au rupt și poarta, când au intrat să cosească buruiana, au intrat cu mașină d-aia de cosit și a rupt poarta”.

Toma Petcu, reporter Digi24: Nu, aici nu ai cum să joci fotbal, are numai gâlme, numai...Păcat. Bani investiți de pomană. Aruncați în vânt.

George Cristea, agent de pază: „La români așa merge treaba”.

Acum, Primăria Măgurele vrea să recepționeze lucrarea și să deschidă parcul pentru public. Cine o să facă însă reparațiile necesare?

Toma Petcu, reporter Digi24: Cum faceți recepția dacă nu este în regulă totul acolo?

Ion Mitran, funcționar Primăria Măgurele: „Recepția este în curs, deci obiecțiunile care vor fi vor trebui să fie îndeplinite de constructor”.

Toma Petcu, reporter Digi24: Constructorul o să zică, domnule eu am fost gata, Primăria nu a fost gata cu ce avea de făcut.

Ion Mitran, funcționar Primăria Măgurele: „Vom negocia lucrurile aceastea”.

Am vrut să stăm de vorbă și cu primarul Narcis Constantin. Nu a dorit. Ne-a spus că ne răspunde la întrebări doar în scris și nu într-un interviu audio-video. La final, o mică dar elocventă comparație. Stadionul Steaua, o lucrare extrem de complexă și costisitoare, a fost realizată în doi ani și două luni de zile. Parcul Dumitrana cu câteva alei, două locuri de joacă pentru copii și două miniterenuri de sport nu este gata nici după patru ani. Concluzia o trage fiecare.

