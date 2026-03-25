Bani pentru carburant și taxa de dezvoltare urbană eliminată în Sectorul 4. Sprijinul de 600 de lei va fi acordat în trei tranșe

Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată de autoritățile din Sectorul 4 al Municipiului București, iar locuitorii vor primi un sprijin financiar de 600 de lei pentru achiziția de carburanți, sumă care va fi acordată eșalonat, în trei tranșe lunare de câte 200 de lei, pe o perioadă de trei luni, iar măsurile intră în vigoare de la 1 aprilie anul acesta.

Consiliul Local al Sectorului 4 a decis, în ședința de miercuri, revocarea taxei speciale de dezvoltare urbană, arată comunicatul de presă al Primăriei Sectorului 4. Aceasta a fost introdusă în ianuarie 2025, cu titlu provizoriu, și viza crearea cadrului financiar necesar pentru creșterea numărului de locuri de parcare, publice și de reședință.

Totodată, la ședința Consiliului Local al Sectorului 4, a fost avizată și propunerea primarului Daniel Băluță de a acorda populației un ajutor în sumă totală de 600 de lei pentru achiziția de carburant, ajutor plătibil în trei tranșe de câte 200 de lei la fiecare două luni din următoarele 6 luni de zile.

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai.

Prima măsură vizează revocarea taxei de dezvoltare urbană. A doua măsură introduce un sprijin concret pentru achiziția de carburant, direcționat în special către persoanele active, adică spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă.

Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, avem toate șansele să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, conform sursei citate.

Editor : Ana Petrescu

