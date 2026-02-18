Bărbat de 61 de ani, găsit mort într-un taxi parcat în Sectorul 1. Poliția a fost alertată prin 112

Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost găsit mort, miercuri dimineață, într-un taxi parcat pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.

Potrivit unei informări a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, polițiștii Secției 1 au fost sesizați prin apel la 112, marți, 18 februarie 2026, în jurul orei 08.45, cu privire la faptul că un bărbat se află inconștient într-un taxi.

Oamenii legii s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că sesizarea se confirmă, fiind vorba despre un bărbat de 61 de ani.

Echipajele medicale sosite la intervenție au efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, au fost nevoite să declare decesul.

Din primele date, moartea ar fi survenit din cauze medicale, respectiv în urma unui stop cardio-respirator.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.

Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

