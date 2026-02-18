Live TV

Bărbat de 61 de ani, găsit mort într-un taxi parcat în Sectorul 1. Poliția a fost alertată prin 112

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost găsit mort, miercuri dimineață, într-un taxi parcat pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.

Potrivit unei informări a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, polițiștii Secției 1 au fost sesizați prin apel la 112, marți, 18 februarie 2026, în jurul orei 08.45, cu privire la faptul că un bărbat se află inconștient într-un taxi.

Oamenii legii s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că sesizarea se confirmă, fiind vorba despre un bărbat de 61 de ani.

Echipajele medicale sosite la intervenție au efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, au fost nevoite să declare decesul.

Din primele date, moartea ar fi survenit din cauze medicale, respectiv în urma unui stop cardio-respirator.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.

Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tigari
Patru femei, prinse în flagrant în Capitală cu peste 10.000 de țigarete contrafăcute
photo-collage.png (62)
Incendiu puternic într-un bloc din Năvodari. Un bărbat a murit, zeci de adulți și copii evacuați
perchezitii politie
Percheziții în București și mai multe județe într-un dosar de înșelăciune de 1,6 milioane de euro
ambulanta smurd
Un bărbat cu dublă cetăţenie, română şi americană, a murit după ce a făcut infarct în sediul Poliţiei Corabia
Cătușe
O femeie și un bărbat, reținuți pentru pornografie infantilă. Ea e acuzată și că l-a violat pe fratele ei vitreg, în vârstă de 8 ani
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - METEO - ZAPADA - 26 NOI 2023
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Alerte de viscol și ninsori în București și alte 25 județe: Strat de...
Switzerland Davos Trump
Când pleacă Nicușor Dan spre SUA, la prima reuniune a Consiliului...
ccr inquam octav ganea
CCR discută sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților...
Ultimele știri
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Ambulanță blocată în zăpadă în Iași. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Fanatik.ro
Şumi, verdict dacă FCSB ratează play-off-ul: „Dezastru! Cel mai rău rezultat din ultimii 10 ani”
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Majorare de salarii de mii de lei pentru șefii din spitale, în plină austeritate. Încercare la Senat de...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
Tragedia care i-a schimbat viața lui Joseph Gordon-Levitt. Actorul a dispărut o perioadă din lumina...
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Kate Hudson, recent nominalizată la Oscar, dezvăluie de ce a renunțat la comediile romantice. „Industria m-a...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.