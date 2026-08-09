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Bărbat de 80 de ani, rătăcit pe traseul spre Moldoveanu. A fost salvat după 8 ore

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ambulanta smurd si masina a salvamont
Foto: Facebook / DSU
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Un bărbat de 80 de ani, care s-a rătăcit pe traseul spre Vârful Moldoveanu, a fost găsit de jandarmii montani după aproximativ opt ore de căutări. Intervenția a avut loc în timpul nopții, pe teren dificil, iar la operațiune au participat și salvamontiștii argeșeni.

Bărbatul a sunat la 112 după ce s-a despărțit de grupul cu care urca spre Vârful Moldoveanu. Acesta le-a spus salvatorilor că, încercând să coboare singur, a ajuns pe un traseu greșit și avea nevoie de ajutor.

Jandarmii montani și salvamontiștii au început căutările, care au durat aproximativ opt ore. Operațiunea s-a desfășurat prin întuneric, pe teren dificil și în zone în care comunicațiile radio și telefonice nu erau disponibile. În jurul orei 08:00, bărbatul a fost găsit în stare bună de sănătate.

„Aproximativ 8 ore a durat intervenţia jandarmilor montani, împreună cu salvamontiştii argeşeni, pentru găsirea unui bărbat în vârstă de 80 de ani, rătăcit pe traseul spre Vârful Moldoveanu. Era trecut de miezul nopţii, când apelul la 112 a venit chiar de la bărbatul care avea nevoie de ajutor. Epuizat, acesta le-a povestit salvatorilor că s-a despărţit de grupul cu care urca spre Vârful Moldoveanu şi că, încercând să coboare singur, a ajuns pe un traseu greşit. Au urmat ore de căutări, prin întuneric, pe teren dificil şi în zone în care comunicaţiile radio şi telefonice nu erau disponibile. Fiecare minut a contat. Fiecare pas al salvatorilor a fost făcut cu speranţa că, la capătul drumului, îl vor găsi teafăr. În jurul orei 08:00, bărbatul a fost găsit în stare bună de sănătate. Lecţia acestei nopţi este una importantă: pe munte, nimeni nu trebuie lăsat în urmă", transmite duminică Jandarmeria Română.

Jandarmii montani recomandă ca persoanele care sunt epuizate, accidentate, dezorientate sau care nu mai pot continua traseul să nu fie lăsate singure. Salvatorii atrag atenția că, în astfel de situații, sprijinul acordat unei persoane aflate în dificultate poate fi esențial.

Editor : A.R.

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