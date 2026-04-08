Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost depistat și reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din București și Constanța, fiind bănuit că a promovat ideologii fasciste, legionare și rasiste pe o rețea de socializare, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei. Ulterior, a fost dipusă și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Surse judiciare au precizat, pentru Digi24.ro, că președintele partidului Alianța pentru Reformă Echitate Socială Emancipare si Libertate (ARESEL), Dumitru Giuliano, a făcut o postare pe o rețea de socializare, pe 21 martie 2026, la care tânărul respectiv a comentat cu un mesaj având caracter rasist și extremist. Comentariul a declanșat cercetările autorităților.

Miercuri dimineață, polițiștii Secției 10 Poliție București, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, au pus în aplicare un mandat de aducere în județul Constanța. Tânărul a fost depistat și condus la audieri, iar ulterior față de acesta a fost dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.

Citește și: Percheziții în Capitală într-un dosar de extremism online. „Stegarul dac”, vizat după un clip cu salut nazist și imaginea lui Eminescu

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

Autoritățile subliniază că administrarea probatoriului, inclusiv percheziția domiciliară, respectă Codul de procedură penală și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție.

