Bărbat reținut după ce a pus un câine într-un sac pe care l-a aruncat într-un râu. Ce s-a întâmplat cu animalul

Un bărbat în vârstă de 47 de ani este cercetat de poliţiştii din Sibiu după ce a pus un câine într-un sac şi l-a aruncat în râul Sadu. Animalul a fost găsit de persoane care au anunţat autorităţile. Pentru fapta sa, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă dimineaţă, prin apel 112, cu priivire la faptul că în râul Sadu, în localitatea cu acelaşi nume, a fost găsit un sac legat cu sârmă, în interiorul căruia se afla un câine.

„Pe malul râului Sadu, poliţiştii au identificat un exemplar canin, de rasă comună, în vârstă de aproximativ 3–4 luni, de sex feminin. Totodată, a fost identificat un sac de rafie, de culoare albă, în care animalul fusese găsit de persoanele care au sesizat poliţia. Din cercetările efectuate poliţiştii au stabilit faptul că, la data de 17 octombrie, în jurul orei 08:00, un bărbat ar fi introdus câinele în sac, l-ar fi legat şi l-ar fi aruncat de pe podul situat peste râul Sadu”, au transmis poliţiştii.

Autoritățile au mai explicat că, din fericire, câinele a fost descoperit de persoanele care au alertat autorităţile.

În urma verificărilor poliţiştii au stabilit că animalul nu avea stăpân.

Câinele a fost plasat într-un adăpost, fiind încredinţat unei asociaţii pentru protecţia animalelor.

Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru schingiuirea animalelor.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

Editor : I.B.