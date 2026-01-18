Un bărbat de 55 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după ce ar fi tâlhărit o femeie de 68 de ani, într-o scară de bloc din Sectorul 5 al Bucureștiului. El i-a smuls femeii cerceii din aur și pe urmă a împins-o pe scări, în încercarea de a fugi. Bijuteriile au fost recuperate ulterior dintr-o casă de amanet.

Incidentul a avut loc la data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 15:10, când polițiștii Secției 19 Poliție au fost sesizați prin apel la 112 că unei persoane i-au fost smulși cerceii din urechi. La fața locului, oamenii legii au identificat victima, o femeie de 68 de ani.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în jurul orei 15:00, după ce femeia a intrat în scara blocului, a fost urmărită de un bărbat. La intrarea în liftul de la parter, acesta i-ar fi smuls cerceii din aur și ar fi încercat să fugă.

Victima l-a urmărit până la ușa de ieșire din scară, moment în care agresorul ar fi împins-o pentru a-și facilita scăparea, femeia căzând pe scări.

Polițiștii Secției 19 au demarat imediat activități pentru identificarea autorului, reușind să îl prindă la scurt timp. În urma verificărilor, cerceii din aur au fost recuperați, aceștia fiind găsiți la o societate comercială de tip amanet.

Bărbatul a fost condus la sediul subunității pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Poliția Capitalei precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție.

Editor : Ana Petrescu