Bărbatul care a a agresat sexual o elevă de 14 ani pe care o medita la matematică, reținut

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Imagine care are caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Bărbatul care a agresat sexual o elevă de 14 ani cu care făcea pregătire la matematică, într-o locuinţă din Sectorul 3 al Capitalei, a fost reţinut pentru 24 de ore.

„Faţă de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală”, a anunțat, miercuri dimineaţă, Poliţia Capitalei.

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au făcut marţi o percheziţie domiciliară în Bucureşti, într-un dosar de agresiune sexuală asupra unui minor.

Potrivit anchetatorilor, în 25 februarie, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de către o femeie că nepoata sa, o minoră în vârstă de 14 ani, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, bănuit de comiterea faptei fiind meditatorul ei.

În urma cercetărilor şi investigaţiilor desfăşurate, s-a stabilit că la data respectivă, în timp ce se aflau la o adresă din Sectorul 3, unde se desfăşura o şedinţă de pregătire la o materie, împreună cu minora şi alţi doi minori, bărbatul de 33 de ani, profitând de calitatea pe care o avea şi de imposibilitatea victimei de a se apăra şi de vârsta fragedă a acesteia, ar fi agresat-o sexual, sărutând-o şi atingând-o în zona intimă.

Surse apropiate anchetei au precizat că fata de 14 ani făcea pregătire la matematică, impreuna cu alţi doi băieţi, la domiciliul profesorului, scrie News.ro.

Profesorul i-a trimis pe băieţi pe balcon pentru a rămâne singur cu fata, iar când au rămas singuri, a sărutat-o şi a atins-o în zona intimă.

Adolescenta se află în grija unei mătuşi. Imediat după incident, ea s-a dus acasă, i-a povestit mătuşii, după care au sesizat poliţia.

