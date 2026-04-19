Bărbatul cu arsuri grave în urma incendiului la un bloc social din Constanţa a murit la spital

Bărbatul în vârstă de 64 de ani care a suferit arsuri grave în urma incendiului produs marţi la un bloc social din Constanţa a murit la spital.

Anunţul a fost făcut, duminică, de oficialii Consiliului Judeţean Constanţa, potrivit News.ro.

Bărbatul de 64 de ani a ajuns la spital în stare gravă, cu arsuri pe 80% din suprafaţa corpului şi medicii au încercat să-l salveze. Starea lui a fost precară încă de la început, având arsuri de gradul III pe 25% din suprafaţa corporală, dar şi arsuri ale căilor aeriene.

Medicii au stabilit că nu poate fi transportat la un spital pentru mari arşi.

Incendiul a izbucnit, marţi seara, la un bloc social situat în cartierul Henri Coandă. Deoarece flăcările se exinseseră la întregul imobil, a fost activat Planul Roşu. Pentru stingerea focului au intervenit peste 90 de pompieri, fiind aduse şi două autospeciale din cadrul ISU Ialomiţa.

Reprezentanţii Primăriei Constanţa au anunţat că în urma incendiului au fost evacuate 157 de persoane. Ei au precizat că toţi cetăţenii afectaţi vor avea un acoperiş deasupra capului, fiind disponibile 60 de unităţi locative, dintre care 41 au fost pregătite pentru relocarea imediată a oamenilor.

Pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit la aparate electrice lăsate sub tensiune, nesupravegheate.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru distrugere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

