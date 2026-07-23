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Exclusiv Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL: „Încărcătura trebuie transferată”

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nava GPL marea neagra
Sursa: captură video
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Din articol
„Vor trebui făcute improvizații” Băsescu: „Trebuie chemați specialiștii șantierului care a construit nava”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, joi la Digi24, că încărcătura de aproximativ 4.000 de tone de GPL aflată la bordul navei lovite de drone rusești în Marea Neagră trebuie transferată cât mai rapid într-o altă navă și a avertizat că o astfel de ambarcațiune nu poate rămâne ancorată în aceste condiții.

„Aș vrea să mai fac o precizare. Este marea dezbatere cu nava care a fost lovită de ruși, nava având la bord 4.000 de tone de GPL. Trebuie spus că o astfel de navă nu poate fi lăsată nici măcar la ancoră. Noi nu avem experiență în construirea unor astfel de nave, dar încărcătura navei trebuie transferată într-o navă care poate primi această încărcătură”, a spus Traian Băsescu, într-o intervenție telefonică la Digi24.

„Vor trebui făcute improvizații”

Fostul șef al statului a explicat că, deși compartimentul mașini al navei a fost distrus, există soluții tehnice pentru descărcarea încărcăturii.

„E adevărat că nava are compartimentul mașini distrus, probabil că vor trebui făcute improvizații. Această marfă, GPL-ul, nu știu dacă e refrigerat sau e doar presurizat, dar, indiferent cum ar fi, are pompe pe punte”, a declarat Băsescu.

El a adăugat că nava ar trebui conectată la surse externe de energie și remorcată într-un loc sigur pentru descărcare.

„Va trebui să fie conectate la niște sisteme energetice de la uscat și dusă remorcată pentru ca descărcarea navei să se producă”, a afirmat fostul președinte.

Băsescu: „Trebuie chemați specialiștii șantierului care a construit nava”

Întrebat cât de repede ar trebui realizată operațiunea, Traian Băsescu a spus că autoritățile ar trebui să solicite imediat sprijinul specialiștilor care au construit nava.

„Aici trebuie chemați specialiști chiar din șantierul naval care a construit nava. N-aș sta deloc pe gânduri. Comandantul e în viață, se știe ce șantier a construit nava și imediat contactați și aduși să găsească soluții de descărcare a navei”, a declarat acesta.

Nava sub pavilion Liberia, care transporta aproximativ 4.000 de tone de GPL, a fost lovită în noaptea de 22 spre 23 iulie de drone rusești în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sulina. În urma atacului, trei marinari au fost răniți, iar un incendiu a izbucnit la bord, fiind ulterior stins de echipaj.

Ulterior, unul dintre marinarii răniți a murit la spital. Alți doi membri ai echipajului au fost internați la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, iar autoritățile continuă evaluarea stării navei și a riscurilor generate de încărcătura de GPL.

Editor : Ana Petrescu

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