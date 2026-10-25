Băsescu, despre indexarea pensiilor: „Nu cred că au resurse”. Soluția propusă de fostul președinte pentru persoanele vulnerabile

Traian Băsescu se îndoiește că Guvernul va avea bani pentru indexarea pensiilor și consideră că sprijinul financiar acordat persoanelor vulnerabile ar putea fi o soluție, fără a dezechilibra sistemul public de pensii. Invitat la Digi24, fostul președinte a afirmat că Executivul nu controlează suficient cheltuielile și activitatea administrației publice și a avertizat că o indexare diferențiată în funcție de valoarea pensiei ar putea crea inechități între pensionari.

„Doamnă, e de discutat. Eu cred că, așa cum văd incertitudinea, lipsa de control, practic în țara asta guvernul nu are control pe cheltuieli, nu are control pe ce se întâmplă în teritoriu, nu are control pe ce se întâmplă în administrațiile locale, nu are control pe ce se întâmplă în fiecare minister. Aici suntem. Eu nu cred că au resurse pentru indexarea pensiilor”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Fostul președinte a precizat că își dorește majorarea pensiilor, în condițiile în care este, la rândul său, pensionar, însă consideră că angajamentul financiar ar putea depăși posibilitățile bugetului.

„Nu cred. Să dea Dumnezeu să aibă, și eu sunt pensionar, vreau să se indexeze, poate îmi dă înapoi și ăia 10% care mi-au luat-o deja, mi-au luat-o deja, da”, a afirmat Băsescu.

Citește și: Vor fi indexate pensiile la începutul lui 2027? Răspunsul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare

În opinia fostului șef al statului, indexarea pensiilor ar putea reprezenta un angajament financiar dificil de susținut pe termen lung. Ca alternativă, acesta a propus acordarea unor ajutoare pentru persoanele vulnerabile, în afara sistemului de pensii.

„Probabil că indexarea e prea mult, pentru că indexarea înseamnă o un angajament pe termen lung. Poate pentru persoanele vulnerabile un sistem de ajutoare în afara pensiei”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a explicat că o eventuală indexare acordată în funcție de valoarea pensiei ar putea genera nemulțumiri în rândul celor care au contribuit zeci de ani la sistemul public.

Citește și: Ministrul Muncii dă asigurări că există banii pentru cea de-a doua tranşă a sprijinului financiar acordat pensionarilor cu pensii mici

„Pentru că altfel, iar se dezechilibrează sistemele. Sunt cei cu 44 de ani de serviciu și tu spui: «nu, ție nu-ți dau indexarea, ai muncit 44 de ani, dar eu îi dau indexarea la ăla cu pensia minimă, care a muncit 15 ani». Deci, nici asta nu se poate”, a spus fostul președinte.

Băsescu a susținut că sprijinul destinat pensionarilor cu venituri mici ar trebui acordat printr-un mecanism separat, fără ca principiile de funcționare ale sistemului public de pensii să fie afectate.

Citește și: Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu mai pot suporta”

„Și atunci, probabil că soluția corectă este să dea niște ajutoare. Nu se poate rupe sistemul de pensii indexare cu cât ai pensia mai mică, cu atât să beneficiezi de indexări, în timp ce cel care a muncit 44 de ani, 50 de ani, n-are dreptul la indexări, că a muncit 45 de ani”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Editor : Ana Petrescu