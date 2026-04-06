Bătaie cu macete și cuțite în Sectorul 5 al Capitalei: zece persoane, arestate preventiv. Alte cinci, căutate de polițiști

Zece persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, una a fost plasată în arest la domiciliu, iar pentru alte cinci s-a cerut arestarea preventivă în lipsă, în urma unei încăierări izbucnite în plină stradă între două grupuri înarmate cu macete, cuţite şi bâte. Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, în Sectorul 5 al Capitalei, iar mai mulţi participanţi au fost răniţi, necesitând până la 35 de zile de îngrijiri medicale.

Potrivit comunicatului de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, pe 5 aprilie procurorul de caz a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunerea de arestare preventivă pentru 16 inculpaţi.

Instanţa a admis solicitarea doar parţial: zece persoane au fost arestate preventiv, o inculpată a fost plasată în arest la domiciliu, iar în cazul altor cinci inculpaţi s-a cerut arestarea în lipsă, existând indicii că încearcă să se sustragă anchetei. Pentru aceştia din urmă, instanţa nu luase încă o decizie la momentul transmiterii informaţiei.

Procurorul a dispus, duminică, 5 aprilie, punerea în mişcare a acţiunii penale pentru încăierare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Conform referatului întocmit de anchetatori, în 4 aprilie 2026, în jurul orei 13:50, şapte dintre inculpaţi, care formau un grup, s-au agresat reciproc cu alţi zece inculpaţi şi o persoană încă neidentificată, folosind arme albe şi obiecte contondente. Ancheta nu a putut stabili cu exactitate rolul fiecăruia în desfăşurarea conflictului.

Cercetările sunt continuate de Secţia 19 Poliţie din cadrul Poliţiei Sectorului 5, sub coordonarea procurorului de caz.

Editor : Ana Petrescu