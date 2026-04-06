Live TV

Bătaie cu macete și cuțite în Sectorul 5 al Capitalei: zece persoane, arestate preventiv. Alte cinci, căutate de polițiști

Data actualizării: Data publicării:
ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română

Zece persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, una a fost plasată în arest la domiciliu, iar pentru alte cinci s-a cerut arestarea preventivă în lipsă, în urma unei încăierări izbucnite în plină stradă între două grupuri înarmate cu macete, cuţite şi bâte. Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, în Sectorul 5 al Capitalei, iar mai mulţi participanţi au fost răniţi, necesitând până la 35 de zile de îngrijiri medicale.

Potrivit comunicatului de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, pe 5 aprilie procurorul de caz a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunerea de arestare preventivă pentru 16 inculpaţi.

Instanţa a admis solicitarea doar parţial: zece persoane au fost arestate preventiv, o inculpată a fost plasată în arest la domiciliu, iar în cazul altor cinci inculpaţi s-a cerut arestarea în lipsă, existând indicii că încearcă să se sustragă anchetei. Pentru aceştia din urmă, instanţa nu luase încă o decizie la momentul transmiterii informaţiei.

Procurorul a dispus, duminică, 5 aprilie, punerea în mişcare a acţiunii penale pentru încăierare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Conform referatului întocmit de anchetatori, în 4 aprilie 2026, în jurul orei 13:50, şapte dintre inculpaţi, care formau un grup, s-au agresat reciproc cu alţi zece inculpaţi şi o persoană încă neidentificată, folosind arme albe şi obiecte contondente. Ancheta nu a putut stabili cu exactitate rolul fiecăruia în desfăşurarea conflictului.

Cercetările sunt continuate de Secţia 19 Poliţie din cadrul Poliţiei Sectorului 5, sub coordonarea procurorului de caz.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump
2
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
mircea lucescu
3
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se serbează de Florii. Foto Getty Images
4
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Donald Trump.
5
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Digi Sport
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina politie incendiu
O maşină de poliţie a luat foc în trafic. Sindicaliștii acuză că mentenanța e superficială și problemele sunt ignorate. Reacția IGPR
banda poliția nu treceti
Asistentă medicală, găsită moartă în apartament. Polițiștii au o primă ipoteză
absolventi scoala agenti politiei foto europol fb
Sindicatul Europol, nemulțumit că MAI organizează doar o sesiune de admitere la școlile de agenţi de poliţie
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Comisar-șef de poliție din Bacău, în arest la domiciliu după ce a primit mită de 1.000 de lei
politie
Individ care amenința cu un cuțit pe o stradă din Ilfov, prins cu focuri de armă. Imaginile surprinse de camera polițistului
Recomandările redacţiei
nicusor dan (1)
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și...
Mircea Lucescu
Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea...
emmanuel macron recep erdogan
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi...
ploaie, primavara, floare
Meteorologii anunță vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 38. Iranul vorbește despre o posibilă acoperire pentru „furtul de uraniu”. Explozii la South Pars
Scumpiri înainte de Paște: carnea de miel ajunge până la 60 de lei pe kilogram. Producător: „75% din vânzări sunt în această perioadă”
Ucraina a reluat controlul asupra a 480 de km pătraţi de teritoriu în ultimele două luni. Rusia continuă ofensiva de primăvară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a plâns în direct! Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a bulversat până la lacrimi pe fostul...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
La ce prețuri se mai găsesc cazări pentru vacanța de Paște cu doar o săptămână înainte. Cât de afectat e...
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Cele mai frumoase târguri de Paște din România, în 2026. Unde merită să ajungi anul acesta
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”