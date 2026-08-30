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Bătaie în plină zi, în fața unui bar din Craiova. Momentul, surprins de camere

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Un scandal izbucnit în plină zi, în fața unui bar din Craiova, s-a încheiat cu o bătaie surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. În conflict au fost implicate două persoane cunoscute pentru antecedente penale.

Cei doi bărbați s-au întâlnit în fața localului, iar între ei a izbucnit un conflict. La un moment dat, unul dintre bărbați l-a lovit de mai multe ori pe celălalt. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. După incident, cei doi au părăsit locul.

Polițiștii s-au autosesizat în urma incidentului și au deschis un dosar penal, care a fost înaintat Parchetului pentru continuarea cercetărilor.

Cele două persoane implicate sunt cunoscute oamenilor legii, având condamnări în dosare anterioare. Printre faptele pentru care au fost cercetate sau condamnate se numără infracțiuni privind clonarea de carduri, dar și fapte de violență.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-a produs conflictul și împrejurările în care unul dintre bărbați a fost lovit. În cursul zilei de astăzi sunt așteptate măsuri în dosar, în funcție de rezultatul cercetărilor. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor, urmând ca aceștia să stabilească și încadrarea juridică exactă a faptelor.

Editor : A.R.

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