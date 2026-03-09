Live TV

Bebeluș mort în Iași după ce ambulanța a rămas blocată în noroi. Echipajele au ajuns după mai bine de o oră

ARH N23 AMBULANTA NOROI-BETA 250226_00236
Pe 23 februarie, un bărbat de 52 de ani, care avea probleme cardiovasculare, a murit înainte ca ambulanța să ajungă la el. Foto Digi24

O femeie însărcinată în luna a șaptea din comuna Mădârjac, județul Iași, a sunat la 112 după ce a intrat în travaliu în timpul nopții, însă ambulanța trimisă în ajutor a rămas blocată în noroi pe drumul spre locuința sa. Echipajele medicale au ajuns la mai bine de o oră de la apel, timp în care femeia a născut prematur acasă. Medicii au găsit nou-născutul în stop cardio-respirator și nu au reușit să îl salveze. Tragedia vine la doar două săptămâni după un incident similar în aceeași comună, când un bărbat a murit înainte ca ambulanța să ajungă, tot după ce autospeciala s-a împotmolit pe drumul neasfaltat din localitate.

Prima ambulanță trimisă la intervenție nu a reușit însă să ajungă la locuința femeii, după ce autospeciala a rămas împotmolită în noroi pe drumul din localitate.

Autoritățile au trimis un al doilea echipaj pe un alt traseu, iar în același timp, de la Iași a plecat și o autospecială dotată cu incubator pentru a prelua nou-născutul prematur.

În momentul în care echipajul medical a ajuns la locuința femeii trecuse deja mai bine de o oră de la apelul la 112. Între timp, femeia născuse, iar copilul era în stop cardio-respirator.

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat. Medicii au fost nevoiți să declare decesul bebelușului.

Este a doua situație de acest fel înregistrată în comuna Mădârjac în decurs de două săptămâni.

Pe 23 februarie, un bărbat de 52 de ani, care avea probleme cardiovasculare, a murit înainte ca ambulanța să ajungă la el. Și atunci autospeciala s-a blocat în noroi pe drumul județean din localitate și a fost scoasă ulterior cu ajutorul unui tractor.

Viceprimarul comunei Mădârjac, Costică Vieru, a declarat că drumul respectiv este administrat de Consiliul Județean Iași și că, de-a lungul timpului, au fost făcute numeroase sesizări către Consiliul Județean, Prefectură și ISU.

Drumul județean are o porțiune de aproximativ șase kilometri care nu este asfaltată. Pentru modernizarea acestuia ar fi nevoie de aproape șase milioane de euro, însă Consiliul Județean Iași susține că în prezent nu dispune de fondurile necesare.

La ultima ședință a Consiliului Județean, directorul Direcției Județene de Drumuri Iași a precizat că tronsonul de drum cu probleme este inclus în masterplanul de transport, iar documentația tehnică pentru modernizare este în curs de elaborare.

