Beneficii sociale majorate din mai 2026. Lista completă a categoriilor vizate și a sumelor acordate lunar

Data publicării:
Beneficii sociale 2026. Foto Getty Images
Guvernul aplică, din luna mai 2026, majorări pentru mai multe beneficii sociale destinate copiilor cu dizabilități și familiilor cu venituri reduse, măsurile fiind implementate prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și structurile teritoriale. Noile cuantumuri vizează atât indemnizațiile acordate minorilor încadrați în diferite grade de handicap, cât și sprijinul financiar oferit părinților care au în întreținere copii și dispun de resurse financiare limitate, în funcție de venituri și numărul membrilor aflați în grijă.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, împreună cu agențiile județene continuă să acorde sprijin copiilor și familiilor vulnerabile, prin măsuri de protecție socială menite să reducă riscul de excluziune socială și dificultățile socio-economice.

Majorări ale unor beneficii sociale începând cu luna mai 2026

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale județene și cea a Municipiului București, asigură plata ajutoarelor sociale destinate copiilor, persoanelor cu handicap și familiilor cu venituri reduse, măsuri care contribuie la combaterea excluziunii sociale.

Indemnizații acordate copiilor cu dizabilități

Începând cu luna mai 2026, mai multe drepturi de asistență socială vor avea valori majorate, pentru a oferi un sprijin financiar suplimentar celor aflați în situații vulnerabile. Printre acestea se numără și indemnizațiile oferite copiilor cu dizabilități, care au fost crescute astfel:

  • pentru copiii încadrați în grad de handicap grav, indemnizația crește de la 463 lei la 548 lei;
  • pentru copiii cu handicap accentuat, cuantumul crește de la 232 lei la 397 lei;
  • pentru copiii cu handicap mediu, prestația socială crește de la 80 lei la 199 lei.

Majorările au intrat în vigoare pentru drepturile aferente lunii aprilie 2026, iar beneficiarii primesc sumele majorate începând cu plățile efectuate în luna mai 2026.

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceste beneficii se acordă copiilor și adulților cu handicap care sunt cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în România. Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

Sprijin financiar acordat pentru familiile cu copii

Tot din luna mai 2026 se aplică și noile cuantumuri ale sprijinului acordat familiilor cu venituri reduse, stabilite în funcție de venitul net lunar ajustat și de numărul copiilor aflați în întreținere.

Familiile monoparentale cu venit net lunar ajustat de până la 393 lei primesc următoarele cuantumuri, în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere:

  • 227 lei pentru 1 copil;
  • 451 lei pentru 2 copii;
  • 675 lei pentru 3 copii;
  • 900 lei pentru 4 sau mai mulți copii.

Pentru familiile monoparentale cu venit net lunar ajustat mai mare de 393 lei și de până la 998 lei, sprijinul acordat este următorul, în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere:

  • 202 lei pentru 1 copil;
  • 394 lei pentru 2 copii;
  • 593 lei pentru 3 copii;
  • 786 lei pentru 4 sau mai mulți copii.

Familiile cu venit net lunar ajustat de până la 393 lei beneficiază de următoarele cuantumuri, stabilite în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere:

  • 186 lei pentru 1 copil;
  • 372 lei pentru 2 copii;
  • 556 lei pentru 3 copii;
  • 741 lei pentru 4 sau mai mulți copii.

În cazul familiilor cu venit net lunar ajustat mai mare de 393 lei și de până la 998 lei, cuantumurile sunt următoarele, în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere:

  • 145 lei pentru 1 copil;
  • 288 lei pentru 2 copii;
  • 431 lei pentru 3 copii;
  • 571 lei pentru 4 sau mai mulți copii.

Alte ajutoare financiare oferite de stat

Sprijin pentru pensionari

Statul acordă un sprijin financiar pentru aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri mici. Măsura face parte din „Pachetul de Solidaritate” inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) - Sprijin pentru pensionari, părinți și copiii cu dizabilități.

Ajutorul este împărțit în două tranșe, plătite în lunile mai și decembrie 2026, fără a fi necesară depunerea unor cereri. Sumele diferă în funcție de nivelul pensiei astfel:

  • 1.000 de lei pentru cei cu pensii de până la 1.500 de lei (câte 500 de lei în fiecare tranșă);
  • 800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 de lei (400 de lei în mai și 400 de lei în decembrie);
  • 600 de lei pentru pensiile cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei (câte 300 de lei în fiecare etapă).

Plățile vor fi efectuate prin casele teritoriale și sectoriale de pensii, în mod automat.

Important: Ajutorul financiar prevăzut se acordă în situaţia în care veniturile cumulate prevăzute şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei şi, respectiv, 3.000 lei.

Stimulent educațional mai mare din luna mai 2026

Pentru copiii din medii defavorizate, stimulentul educațional acordat pentru participarea la învățământul preșcolar va fi majorat de la 133 de lei la 265 de lei, măsură care urmărește reducerea abandonului timpuriu.

Ce înseamnă „Pachetul de Solidaritate”

Guvernul a aprobat în luna aprilie 2026 „Pachetul de solidaritate”, proiect inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Măsurile sunt necesare în condițiile presiunilor resimțite de populație în urma creșterii prețurilor și vizează, în mod prioritar, protejarea veniturilor celor mai vulnerabili. Aproximativ 3,1 milioane de familii și persoane singure vor beneficia de aceste măsuri.

„Pachetul de Solidaritate înseamnă un sprijin modest, dar necesar pentru cei care o duc, zi de zi, cel mai greu. Sunt familiile cu venituri mici, părinții care luptă pentru copiii lor cu dizabilități și vârstnicii care trăiesc cu pensiile cele mai mici. Pentru ei, acest sprijin nu este un beneficiu în plus. Este, de multe ori, diferența dintre a face față nevoilor și a nu mai putea.

Avem datoria să fim alături de acești oameni, pentru că demnitatea nu trebuie să fie un privilegiu, ci un drept pentru fiecare dintre noi.”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale într-un comunicat de presă

