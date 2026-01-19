Bilanț Salvamont 2025: Peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte anul trecut

Peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte anul trecut, cu aproximativ 450 mai multe decât în 2024, în urma intervențiilor Salvamont România la nivel național.

Potrivit raportului Salvamont România, în 2025, serviciile publice județene și locale Salvamont au asigurat asistența de salvare montană cu un efectiv zilnic cuprins între 450 și 600 de salvamontiști, în cadrul a aproximativ 140 de baze și posturi, permanente sau sezoniere, situate în zonele montane cu aflux turistic ridicat, pe pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă și pe traseele turistice montane.

În perioada de referință, structurile Salvamont au fost solicitate să intervină la 7.247 de acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor medical, cu 738 mai multe față de 2024, în cadrul cărora au fost salvate 8.025 de persoane, cu 463 mai multe față de anul precedent.

Intervenții pe timpul iernii și verii

„În sezonul de iarnă au avut loc 5.048 de intervenții (+968 versus 2024), dintre care 3.910 s-au derulat pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă (+811 versus 2024), 1.138 de acțiuni au avut loc în restul zonei montane (+478 versus 2024), iar 228 de persoane s-au prezentat la punctele de prim-ajutor medical ale bazelor Salvamont. În sezonul de vară au avut loc 2.199 de intervenții, iar 272 de persoane s-au prezentat direct la punctele de prim-ajutor medical din bazele Salvamont.

În total, pe parcursul perioadei de referință, structurile Salvamont au intervenit la 82 de evenimente produse în afara zonei montane, ca resursă de sprijin sau echipă de prim răspuns, precum și la 17 evenimente montane în locul altor structuri care nu au avut capacitatea de a interveni sau de a-și soluționa singure acțiunile pentru care erau responsabile”, indică raportul Salvamont România.

Dintre cazurile gestionate, 2.563 au fost predate pentru transport către unități medicale specializate serviciilor de ambulanță sau SMURD (+120 față 2024), 718 cazuri au fost transportate cu ambulanțele Salvamont la unități medicale sau până la punctele de întâlnire cu ambulanțele SAJ sau SMURD (+157 față de 2024), 162 de cazuri au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD-IGAV (+40 față de 2024), iar 94 de cazuri au fost predate Serviciului de Medicină Legală (+10 față de 2024).

Acțiuni speciale și tehnologii moderne

În anul 2025, salvamontiștii au desfășurat 111 acțiuni de căutare-salvare cu echipaje canine (+ 27 față 2024), în mediu natural și în avalanșă, 78 de acțiuni de căutare-salvare cu drone (47 în zona montană și 31 ca resursă de sprijin în afara zonei montane), opt acțiuni de căutare-salvare cu scafandri din cadrul structurilor Salvamont-Salvaspeo, două acțiuni de căutare a persoanelor înecate cu detector special bazat pe inteligență artificială și cinci acțiuni de căutare cu drone subacvatice, echipamente unice în România, aflate în dotarea a trei servicii Salvamont.

„Structurile Salvamont au avut un grad de răspuns de 100% la solicitările specifice domeniului de activitate, exclusiv cu resurse proprii, ceea ce confirmă o organizare corespunzătoare, o dimensionare corectă și o dezvoltare continuă a resurselor umane și materiale. De asemenea, au fost realizate peste 84.600 de acțiuni specifice de asigurare a asistenței de salvare montană în baze, posturi și refugii Salvamont, în zonele cu aflux turistic ridicat sau pe durata desfășurării unor evenimente sportive ori de altă natură în zona montană.

Prin Dispeceratul Național Salvamont-Vodafone / Fundația Vodafone au fost recepționate 14.942 apeluri, dintre care 6.018 semnalau accidente montane (direct sau prin SNAU 112), 377 anunțau incendii de fond forestier sau de vegetație în zona montană, iar 8.547 solicitau informații despre zona montană”, mai arată raportul.

Formarea profesională a salvamontiștilor

Pe linia formării profesionale, 93 de candidați Salvamont, proveniți din 18 centre locale și județene de formare acreditate, au parcurs etape de pregătire, evaluare parțială și evaluare finală în cadrul Centrului Național Salvamont din Padina, Masivul Bucegi.

În anul 2025, 44 de cursanți și-au finalizat stagiile de formare și au susținut examenul de atestare ca salvator montan, iar 144 de salvatori montani au susținut examenul de reatestare profesională, obligatoriu la fiecare trei ani, în cadrul a 14 sesiuni regionale, județene sau locale. În ambele etape de pregătire finală (iarnă și vară), organizate la nivel național, modulul de formare și evaluare medicală a fost susținut cu lectori și formatori din cadrul sistemului SMURD, în vederea uniformizării sistemului de pregătire.

În perioada de referință nu a fost posibilă organizarea unor acțiuni de pregătire pentru lucrul cu elicopterul, la sol sau în aer, capitol rămas deficitar în procesul de formare profesională și continuă a salvatorilor montani, compensat doar de aptitudinile și calitățile profesionale specifice acumulate pe alte căi de către salvamontiștii din cadrul echipajelor de salvare aero.

Unități canine și scafandri în activitate

Pe linia pregătirii unităților canine Salvamont, a fost organizat Stagiul Național de Formare și Evaluare a Unităților Canine de Avalanșă, în cadrul căruia au fost brevetate șase unități noi și reatestate 24 de tandemuri câine-salvator montan. La nivel național sunt operaționale 27 de unități canine în 16 județe, alte șase unități aflându-se în etapa finală de pregătire.

Pentru unitățile de scafandri de adâncime din cadrul serviciilor Salvamont au fost organizate patru stagii de pregătire și perfecționare, la nivel județean și interjudețean, în Cluj, Gorj, Hunedoara și Mureș.

În perioada de referință au fost organizate trei exerciții de mare amploare: unul cu tema „Salvare din zona alpină înaltă pe timp de iarnă” și două cu tema „Salvare din pereți înalți pe timp de vară”, exerciții la care au participat 98 de salvatori montani din 19 structuri Salvamont.

Tehnologii și exerciții moderne de salvare

Pe lângă acțiunile specifice de salvare, în cadrul acestor exerciții au fost organizate și activități practice de coordonare a activităților și a salvatorilor din centrul de comandă, pe baza imaginilor transmise live cu ajutorul dronelor cu termoviziune, testarea și derularea de exerciții practice cu echipamente de ultimă generație (binocluri, lunete cu IR și termoviziune), organizarea comandamentului de coordonare a acțiunilor de salvare pe timp de noapte, testarea diverselor echipamente de iluminat (proiectoare terestre, proiectoare transportate de drone, miniproiectoare portabile), prezentări și demonstrații practice cu echipamente specifice, mașini de intervenție și ambulanțe de intervenție în teren montan, ATV-uri și UTV-uri, testarea dronelor de intervenție pentru transport aerian și lansare la punct fix a echipamentelor de salvare montană și medicale, exerciții practice de căutare cu ajutorul dronelor și de analiză a imaginilor cu programul SARUAV, precum și activități practice de căutare-salvare, recuperare și transport al accidentaților de la mare înălțime, din trasee de alpinism și de via ferrata.

Delegații structurilor Salvamont România au participat la Congresul Mondial al Salvatorilor Alpini CISA IKAR, desfășurat în luna octombrie la Jackson Hole - SUA, la întrunirea profesională a salvatorilor italieni Dolomiti Rescue Race și la întrunirea europeană a salvatorilor montani, secțiunea drone și secțiunea câini de căutare-salvare, din Krnica - Cehia.

De asemenea, pentru prima dată în istorie, Salvamont România a organizat Conferința Europeană a Federației Internaționale a Salvatorilor pe Pârtiile de Schi (FIPS), desfășurată în luna martie, la Sinaia.

Implementarea tehnologiei și analiza datelor

În colaborare cu partenerul de tehnologie Vodafone România, s-a continuat implementarea la nivel național a sistemului de înaltă tehnologie și inteligență artificială, prin care imaginile captate de dronele de căutare pot fi analizate, iar identificarea victimelor și transmiterea coordonatelor către echipele din teren se realizează în câteva minute. După darea în folosință a Centrului Național de Analiză Date, proiect unic la nivel mondial, premiat la Congresul Mondial al Salvatorilor cu Drone IEDO - Paris, rețeaua de centre județene mobile de analiză date s-a dezvoltat, ajungând la un număr de 16 centre.

În anul 2025 a fost continuată dotarea echipajelor de intervenție cu drone ale structurilor Salvamont, ajungându-se la operaționalizarea echipelor din 18 județe, cu un efectiv de peste 120 de drone aero și acvatice.

Tot pe linia implementării noilor tehnologii, Salvamont România, împreună cu CNSAS - structura națională de salvare montană din Italia, au participat, în calitate de instituții beneficiare, la proiectul „First Responder UAS for SAR Missions - Advancing Automated Real-Time Human Detection (VIRTUE)”, derulat de ESA - Agenția Europeană Spațială și Institutul de Științe Spațiale.

Activități preventive și educative

În urma numărului mare de evenimente produse în zona montană, Salvamont România a continuat să emită fluturași cu reguli de comportament, atât în zona alpină, cât și pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă, fiind distribuiți gratuit peste 100.000 de fluturași prin punctele de vânzare a cartelelor pentru mijloacele de transport pe cablu, centrele de închiriere a echipamentului sportiv, punctele de informare și structurile de primire turistică.

„Activitatea de salvare montană s-a desfășurat la un nivel foarte bun, cu respectarea normelor de dotare, intervenție, protecția muncii, management al riscului și formare profesională, impuse ca standarde de calitate pentru acest domeniu de directivele europene și de cele trei mari organisme profesionale mondiale - CISA IKAR, FIPS și IEDO - în care Salvamont România este membră cu drepturi depline. Echipele au reușit să răspundă tuturor solicitărilor, iar consiliile județene și locale au acordat o atenție și un sprijin deosebite acestei activități.

Serviciile publice județene și locale Salvamont și-au dezvoltat și perfecționat permanent structurile de intervenție, demonstrând că gestionează foarte bine evenimentul montan, atât pe linia prevenirii accidentelor montane, cât și ca intervenție pentru salvare, fapt confirmat și de gradul de răspuns de 100% la evenimentele montane, menținut de ani buni. Dotarea structurilor Salvamont este foarte bună, majoritatea serviciilor având o organizare administrativă și o resursă materială de intervenție asigurată la cel mai performant nivel, datorită sprijinului consiliilor județene și locale, precum și al unor parteneri și sponsori. Deficitară rămâne însă resursa umană, capacitatea operațională la nivel național fiind de doar 18,75% din necesar”, mai arată sursa citată.

Raportul mai menționează că, în activitatea derulată, echipele Salvamont nu au solicitat sprijin extern și au demonstrat că nu au nevoie de alte resurse, exceptând pe cele necesare pentru transportul accidentaților către unitățile medicale - ambulanțe SAJ, SMURD și elicoptere IGAV-SMURD - resurse care au fost asigurate corespunzător, în baza relației de coordonare operativă existente cu Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

