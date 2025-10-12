Dezastru într-un bloc din Galați, după ploile din ultimele zile. Constructorul care renovează blocul a executat defectuos unele lucrări la acoperiș, în zona de colectare a apelor pluviale, așa că toată apă a inundat etajele superioare, holurile blocului și băile locatarilor. Locatarii sunt supărați și speră ca vremea să se îndrepte, ca să poată fi reparat acoperișul. Primăria dă asigurări că reparațiile vor fi făcute pe cheltuiala firmei care face lucrările.

Mopuri, bidoane, ligheane și găleți - așa arată holul de la ultimul nivel al unui bloc din Galați. Imobilul este în plină renovare energetică, în baza unui parteneriat între asociația de proprietari și Primărie, cu fonduri europene, de la bugetul local și de la asociație. Acoperișul n-a fost terminat la timp, așa că apele pluviale s-au infiltrat în acoperiș, în pereții de pe holurile comune și din apartamente, în prize și corpuri de iluminat.

„Nu au apucat să termine, mai aveau ceva de făcut sus, n-au apucat să termine. Exact cum vedeți că e ud aici, s-a prelins și la baie”, spune o femeie.

„Pentru că s-a lucrat haotic. Nu s-a lucrat cum trebuia! Și nu e un material bun, nu e ceva bun”, e de părere altă proprietară.

„Lucrare făcută prost, adică s-a dat și la știri că vin ploile, vin vijeliile”, spune altcineva.

„Cum a venit prima ploaie, ne-am trezit, cel puțin la etajul 7... E tragedie curată!”, constată o altă proprietară din bloc.

Primăria spune că firma care s-a ocupat de renovare va suporta toate reparațiile.

„Problemele apărute, fiind cauzate de lucrări necorespunzătoare în zona de colectare a apelor pluviale, de unde și infiltrațiile în zona băilor și casa scării. Subliniez că firma care desfășoară lucrările acolo și-a asumat aceasta situație și s-a angajat, cum e și firesc, și legal, să remedieze întreaga situație pe propria cheltuiala”, dă asigurări Petrica Pațilea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Galați.

Culmea, asociația de proprietari susține că nu e chiar așa mare problemă că plouă în bloc.

„Acoperișul n-a fost terminat, nu-i nicio problemă, se întâmplă la orice. Se putea întâmpla orice! Ei repară absolut tot, inclusiv holul, la ei în cameră, adică nu-i nicio problemă”, spune Gicu Panait, președinte asociației de proprietari.

Echipa Digi24 a contactat și constructorul pentru un punct de vedere, însă până în acest moment, reprezentatul firmei nu a oferit un răspuns. Valoarea proiectului este de 8,3 milioane de lei.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia