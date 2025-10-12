Live TV

Video Bloc inundat de ploi, după o renovare ratată. Coșmarul pe care îl trăiesc zeci de oameni, care s-au trezit că le plouă în case

Data actualizării: Data publicării:
bloc inundat
Acoperișul n-a fost terminat la timp, așa că apele pluviale s-au infiltrat în acoperiș și pereți. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Dezastru într-un bloc din Galați, după ploile din ultimele zile. Constructorul care renovează blocul a executat defectuos unele lucrări la acoperiș, în zona de colectare a apelor pluviale, așa că toată apă a inundat etajele superioare, holurile blocului și băile locatarilor. Locatarii sunt supărați și speră ca vremea să se îndrepte, ca să poată fi reparat acoperișul. Primăria dă asigurări că reparațiile vor fi făcute pe cheltuiala firmei care face lucrările. 

Mopuri, bidoane, ligheane și găleți - așa arată holul de la ultimul nivel al unui bloc din Galați. Imobilul este în plină renovare energetică, în baza unui parteneriat între asociația de proprietari și Primărie, cu fonduri europene, de la bugetul local și de la asociație. Acoperișul n-a fost terminat la timp, așa că apele pluviale s-au infiltrat în acoperiș, în pereții de pe holurile comune și din apartamente, în prize și corpuri de iluminat.

„Nu au apucat să termine, mai aveau ceva de făcut sus, n-au apucat să termine. Exact cum vedeți că e ud aici, s-a prelins și la baie”, spune o femeie.

„Pentru că s-a lucrat haotic. Nu s-a lucrat cum trebuia! Și nu e un material bun, nu e ceva bun”, e de părere altă proprietară.

„Lucrare făcută prost, adică s-a dat și la știri că vin ploile, vin vijeliile”, spune altcineva.

„Cum a venit prima ploaie, ne-am trezit, cel puțin la etajul 7... E tragedie curată!”, constată o altă proprietară din bloc.

Primăria spune că firma care s-a ocupat de renovare va suporta toate reparațiile.

„Problemele apărute, fiind cauzate de lucrări necorespunzătoare în zona de colectare a apelor pluviale, de unde și infiltrațiile în zona băilor și casa scării. Subliniez că firma care desfășoară lucrările acolo și-a asumat aceasta situație și s-a angajat, cum e și firesc, și legal, să remedieze întreaga situație pe propria cheltuiala”, dă asigurări Petrica Pațilea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Galați.

Culmea, asociația de proprietari susține că nu e chiar așa mare problemă că plouă în bloc.

„Acoperișul n-a fost terminat, nu-i nicio problemă, se întâmplă la orice. Se putea întâmpla orice! Ei repară absolut tot, inclusiv holul, la ei în cameră, adică nu-i nicio problemă”, spune Gicu Panait, președinte asociației de proprietari.

Echipa Digi24 a contactat și constructorul pentru un punct de vedere, însă până în acest moment, reprezentatul firmei nu a oferit un răspuns. Valoarea proiectului este de 8,3 milioane de lei.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
2
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
3
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
4
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
bancnote false 100 euro prop copy
5
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Digi Sport
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie frig primavara vreme rece
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi...
Charley Ottley în studioul Digi24.
Invitația adresată de Electrica lui Charlie Ottley, după ce a stat...
moneda trump
Chipul lui Donald Trump pe o monedă? Momentul din istorie când un alt...
PRAHOVA - MOBEX PH-DB 24 - 4 SEP 2024
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la...
Ultimele știri
Israel pregătește distrugerea tunelurilor Hamas din Gaza. Operațiunea va fi coordonată cu SUA
Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului. Stelian Bujduveanu: Sunt anumite restanțe din cauza subfinanțării
Amenzile pentru parcare ilegală, „opționale” în București. Bujduveanu: Suntem în proces de patru ani de zile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambulante noi
Tehnologia care salvează vieți. România va avea 1.200 de ambulanțe noi, dotate cu sisteme automate de resuscitare. Cum funcționează
culturi varza distruse
„Pur și simplu, este spartă”. Disperare printre agricultori, după ce ploile din ultimele zile le-au distrus culturile de varză
pnrr imagine
Diana Buzoianu: Aproape o treime din proiectele pe mediu din PNRR s-au pierdut
ploaie torentiala,
Cantități uriașe de ploi în județul Constanța: s-au înregistrat şi 174,5 l/mp. Care este situația actuală
constanta
Reacția Primăriei Constanţa după ce mai mulţi saci cu nisip puşi pe străzi împotriva inundaţiilor au fost furaţi
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Ce i-a făcut Klaus Iohannis lui Ion Țiriac, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul român: ”Dar...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar...
Adevărul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de...
Playtech
Când vine următoarea majorare a pensiilor pentru români, anunțul oficial. Nu mai așteptăm până în 2027
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
"Nu vor uita niciodată!". Ce s-a întâmplat când fotbaliștii Austriei au ajuns la hotelul din București
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 63 de ani. Femeia care a impresionat o lume întreagă în 2009 și a devenit un star...
Film Now
Diane Keaton nu știa nimic despre "Nașul" când a primit rolul care a consacrat-o: "Nu aveam idee despre ce e...
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele...
Newsweek
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi?
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
O poiană din Finlanda a devenit ring de lupte pentru doi urși. Imaginile cu uriașii blănoși sunt virale
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu