Blue Monday, cea de-a treia zi de luni din luna ianuarie, este considerată cea mai deprimantă zi din an, când un cumul de factori precum temperaturile scăzute, lipsa luminii, dar şi datoriile acumulate în perioada sărbătorilor încep să fie resimţite tot mai acut.

Conceptul de Blue Monday (lunea melancolică n.r.) îi aparţine psihologului britanic Cliff Arnall, care a luat în calcul toate "relele" care se adună în această perioadă a anului.

Un factor care predispune la melancolie este vremea mohorâtă, în special pentru cei care locuiesc în emisfera nordică. Temperaturilor scăzute li se adaugă şi faptul că soarele apune devreme, fiind cunoscut faptul că lipsa luminii naturale poate contribui la o stare de spirit proastă.

Al doilea factor luat în calcul de psiholog este acumularea de datorii. După cheltuielile din perioada sărbătorilor de iarnă, mulţi oameni trebuie să fie cumpătaţi în luna ianuarie, ori chiar să achite datoriile acumulate.

Un alt motiv de melancolie ţine de contrastul dintre perioada veselă de sfârşit de decembrie, un sezon al vacanţelor, şi reluarea lucrului, la început de an. În plus, a treia zi de luni din ianuarie este şi o perioadă în care cei care au avut rezoluţii pentru noul an pot constata că nu s-au ţinut de ele, ceea ce agravează sentimentul de tristeţe.

Blue Monday, o zi mai greu de îndurat pentru cei ce suferă de depresie

Teoriile lui Cliff Arnall au fost contestate de alţi specialişti, însă conceptul de Blue Monday s-a impus în cultura populară, această zi fiind utilizată frecvent în campaniile publicitare pentru vânzarea de îngheţată sau de pachete turistice.

Chiar şi aşa, există anumite corelări cu această zi: se observă un grad mai mare de absenteism la locul de muncă, dar şi o creştere a cererilor de divorţ.

Astfel de zile pot exacerba şi simptomele celor care suferă în mod real de depresie şi nu resimt doar "melancolia" începutului de an.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, în România, înainte de pandemie, în jur de 500.000 de persoane sufereau de depresie, un număr dublu faţă de datele disponibile în 2010.

Cum percep Blue Monday angajaţii din România

Blue Monday nu este văzută ca o zi specială a melancoliei de către angajaţii din România, arată un studiu realizat de o firmă de recrutare online, citat de Agerpres. Însă aceştia spun că sunt oricum stresaţi de revenirea la muncă, la început de an, motiv pentru care majoritatea nu văd în Blue Monday o zi mai rea sau mai bună decât altele.

Astfel, puţin peste o treime dintre respondenţi (36%) spun că resimt încărcătura acestei zile, în timp ce 64% declară că nu au motive să considere această zi una deprimantă.

Însă aproape jumătate dintre respondenţi declară că revenirea la slujbă după perioada sărbătorilor a fost dificilă din cauza oboselii acumulate.

Sondajul arată că, în perioada dintre Crăciun şi Revelion, 38% dintre respondenţi au avut vacanţă, în timp ce 44% au beneficiat doar de zilele libere legal, iar alţi 11% nu au avut deloc zile libere pentru a-şi reîncărca bateriile.

În acest context, angajaţii consideră satisfacţia la locul de muncă importantă pentru o stare generală mai bună, în timp ce peste trei sferturi (76%) spun că felul în care se simt în raport cu munca pe care o fac le influenţează gradul de împlinire personală.

Mai mult, trei din zece angajaţi se declară nemulţumiţi de actualul lor job şi au în plan să îl schimbe, în timp ce doar 8% se consideră cu adevărat fericiţi la locul de muncă şi 62% au o atitudine neutră.

Studiul mai arată că, pentru sănătatea lor mintală, aproximativ 54% dintre respondenţi şi-au propus ca, anul acesta, să adopte un stil de viaţă mai sănătos, 15% au în plan să meargă la terapie şi 11% îşi doresc să muncească mai puţin. În acelaşi timp, 20% au în plan să îşi crească veniturile, negociind salariul actual sau aplicând pentru locuri de muncă noi, cu salariu mai mare.

Potrivit specialiștilor, cei care resimt melancolia zilei de Blue Monday pot scăpa de starea de tristeţe ieşind la plimbare, făcând sport sau pur şi simplu stând la fereastră, cât timp este lumină afară.

