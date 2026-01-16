Live TV

BNS: Sunt necesare reglementări ale pieţei muncii în domeniul lucrătorilor migranţi - protejarea drepturilor, prevenirea abuzurilor

Reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS), prezenţi la dezbaterea publică de vineri, de la Palatul Victoria, privind lucrătorii străini, susţin că sunt necesare reglementări „urgente şi coerente” ale pieţei muncii în domeniul lucrătorilor migranţi. Sindicaliştii au reiterat „importanţa protejării drepturilor acestora, prevenirii abuzurilor şi combaterii exploatării prin muncă”.

Blocul Naţional Sindical a participat vineri, 16 ianuarie, la dezbaterea publică organizată de Cancelaria Prim-Ministrului, la Palatul Victoria, pe tema proiectului de Ordonanţă de urgenţă privind înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor care încadrează lucrători străini, autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare, precum şi modificarea actelor normative conexe, informează liderii sindicali.

Potrivit sursei citate de News.ro, BNS susţine necesitatea reglementării urgente şi coerente a pieţei muncii în domeniul lucrătorilor migranţi şi a reiterat importanţa protejării drepturilor acestora, prevenirii abuzurilor şi combaterii exploatării prin muncă.

Propunerile formulate de BNS au fost elaborate în colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), organizaţie a sistemului ONU, cu expertiză recunoscută în domeniul migraţiei şi al recrutării etice, precizează sindicaliştii.

Aceeaşi sursă menţionează că proiectul de ordonanţă supus dezbaterii răspunde, în mare măsură, problemelor semnalate de BNS şi include măsuri esenţiale precum: informarea completă a lucrătorilor migranţi încă din ţara de origine; asumarea responsabilităţii de către firmele de recrutare; responsabilizarea agenţiilor de plasare pe întregul proces de recrutare; înregistrarea agenţiilor şi a angajatorilor pentru o monitorizare eficientă; aplicarea principiului „angajatorul plăteşte”, nu lucrătorul migrant; simplificarea şi accelerarea procedurilor pentru obţinerea documentelor necesare începerii activităţii în România.

„Blocul Naţional Sindical va continua să se implice activ în dialogul social şi instituţional pentru construirea unui cadru legal corect, transparent şi echitabil pentru toţi lucrătorii de pe piaţa muncii din România”, mai afirmă liderii sindicali.

Potrivit unei informări a Guvernului României, cancelaria premierului a găzduit, în 15 şi 16 ianuarie 2026, la Palatul Victoria, dezbateri publice despre proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor străinilor, autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare a străinilor pe piaţa muncii din România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Iniţiatorii au anunţat simplificarea procedurilor şi reducerea timpului pentru soluţionarea cererilor de viză, dar şi măsuri suplimentare pentru a garanta securitatea angajaţilor. De asemenea, discuţiile au vizat realizarea unei platforme unice prin care Guvernul va gestiona accesul lucrătorilor străini pe piaţa muncii din România, dar şi a unei liste cu meserii deficitare.

