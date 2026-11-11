BodyCam-uri pentru inspectorii de mediu de la Apele Române și Delta Dunării. Proiectul depus în Parlament de Diana Buzoianu

Personalul cu atribuții de control de la Apele Române, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și Administrația Fondului pentru Mediu ar putea fi dotat cu dispozitive de înregistrare audio - video portabile de tip BodyCam, pentru înregistrarea acțiunilor din teren. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege inițiat de Diana Buzoianu, deputată USR și fostă ministră a Mediului, și depus în Parlament.

Propunerea legislativă vizează și personalul de specialitate care efectuează controale în ariile naturale protejate.

„Avem zeci de cazuri de inspectori care, în ultimii ani, au fost prinși că nu și-au făcut datoria așa cum trebuie, că au ales să se îmbogățească de pe urma unor activități ilegale petrecute în județele lor, decât să le scoată la lumină”, a declarat Diana Buzoianu, conform comunicatului de presă al USR.

Fosta ministră a Mediului a susținut că, în timp ce inspectorii care își fac datoria sunt marginalizați și hărțuiți, unii dintre cei implicați în nereguli continuă să lucreze în instituții.

„Vrem să aducem mai multă lumină acolo unde este nevoie. Măsurile propuse în proiectul depus astăzi îi protejează pe inspectorii corecți și îi împiedică pe cei corupți să-și mai negocieze plicul”, a mai afirmat Diana Buzoianu.

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Ce instituții vor fi vizate de proiect

Potrivit proiectului de lege, camerele BodyCam ar urma să fie folosite de:

Personalul Administrației Naționale „Apele Române" care controlează și monitorizează resursele de apă;

Personalul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării care verifică respectarea măsurilor de conservare;

Angajații Administrației Fondului pentru Mediu care controlează operatorii economici din domeniul colectării și reciclării deșeurilor electrice și electronice, precum și al bateriilor și acumulatorilor;

Personalul care efectuează controale pentru administrarea ariilor naturale protejate.

Înregistrările vor putea fi folosite ca probe

Proiectul prevede că înregistrările audio-video vor constitui mijloace de probă. Acestea vor fi păstrate timp de șase luni, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în proceduri judiciare, caz în care li se va aplica regimul probelor.

În timpul mandatului de ministră a Mediului, Diana Buzoianu a introdus utilizarea camerelor BodyCam și în cazul comisarilor Gărzii Naționale de Mediu, atât pentru protejarea inspectorilor în timpul controalelor, cât și pentru prevenirea faptelor de corupție.

Editor : A.P.