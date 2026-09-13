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Bolojan: Insula Lacul Morii va fi deschisă din 18 septembrie. Nu e doar despre un lac reamenajat, e despre calitatea vieţii oamenilor

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lacul morii
Foto: Facebook/ Ilie Bolojan
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Premierul interimar Ilie Bolojan anunţă că Insula Lacul Morii va fi deschisă pentru public din 18 septembrie, în urma unei investiţii de 59 de milioane de lei din fonduri europene prin care 3,4 hectare de teren neutilizat au fost transformate într-un parc urban modern.

„Vineri am fost pe Insula Lacul Morii, împreună cu primarul Sectorului 6, Paul Moldovan. Este un proiect care transformă 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern, cu 2,3 hectare de spaţiu verde, în intravilanul Capitalei. Investiţia este de aproape 59 de milioane de lei, din fonduri europene, naţionale şi ale Sectorului 6”, a arătat Ilie Bolojan, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a anunţat că Insula Lacul Morii va fi deschisă bucureştenilor din 18 septembrie.

„Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieţii oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul oraşului. Cred că investiţiile în zonele urbane – parcuri, zone de agrement, spaţii pietonale şi centre istorice – sunt la fel de importante ca marile proiecte de infrastructură. Ele ţin de viaţa de zi cu zi şi de legătura dintre oameni şi oraşul lor. Când am văzut aici, în Sectorul 6, oameni plimbându-se, copii jucându-se şi vârstnici stând pe o bancă, mi-am amintit de anii de la Primăria Oradea şi de cât de onorant este să fii primar şi să poţi transforma o viziune într-un loc mai bun pentru oamenii din comunitatea ta. În astfel de momente, simţi cu adevărat de ce merită să faci ceea ce trebuie când eşti într-o funcţie publică”, a adăugat Bolojan, potrivit News.ro.

El le-a mulţumit „celor care au crezut în acest proiect şi au muncit pentru el”, menţionând că un rol important l-au avut Ciprian Ciucu şi Paul Moldovan.

„Mulţumesc tuturor celor care, din Timişoara până în Constanţa, din Oradea până în Buzău, din Cluj până în Suceava, fac din oraşe locuri mai bune pentru oameni”, a transmis premierul interimar.

În februarie 2025, Ciprian Ciucu, pe atunci primarul Sectorului 6, anunţa că începe amenajarea parcului Lacului Morii, faza II - insula, precizând că aceasta va fi amenajată pentru plajă, activităţi culturale, va avea mulţi arbori, că vor fi salvamari, iar pontoanele vor fi amenajate pentru sporturi nautice fără motor. „Va fi mai atractiv şi mai fain decât zona Herăstrău”, promitea Ciucu, devenit între timp primar general al Capitalei.

Editor : M.B.

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