Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, că populația nu trebuie să se aștepte la scumpiri ale energiei sau la restricții privind transportul public, în contextul stării de alertă energetice. Șeful Executivului a dat asigurări că România dispune de suficiente resurse pentru alimentarea cu energie a consumatorilor casnici și a instituțiilor esențiale.

Întrebat, îluni într-un briefing de presă la Guvern, dacă românii ar putea plăti facturi mai mari la energie sau dacă autoritățile iau în calcul reducerea intervalului de circulație la metrou ori la tren, Ilie Bolojan a exclus, deocamdată, astfel de măsuri.

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„Nu luăm în calcul alte măsuri, în afară de dialog, de tipul celor prezentate. Nu există o problemă legată de asigurarea energiei în România, nici pentru casnici, nici pentru spitale”, a declarat premierul interimar.

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Declarațiile vin în contextul în care Guvernul a instituit stare de alertă energetică pe fondul secetei severe și al scăderii istorice a debitelor Dunării, care afectează producția de energie electrică. Autoritățile au anunțat că urmăresc reducerea consumului prin dialog cu marii consumatori industriali și prin măsuri de echilibrare a Sistemului Energetic Național, fără a impune restricții populației.

Editor : Ana Petrescu