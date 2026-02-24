Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că România se confruntă cu o problemă demografică majoră, care pune presiune pe sistemul public de pensii şi pe capacitatea statului de a înlocui personalul care iese din activitate. În acest context, premierul a susținut că necesitatea creşterii vârstei de pensionare pentru toate categoriile care beneficiază de pensionare anticipată.

Potrivit prim-ministrului, prioritatea Guvernului rămâne respectarea angajamentelor asumate la nivel european.

„În toate acţiunile pe care le derulează Guvernul, ţinta noastră este să atingem jaloanele care sunt în momentul de faţă nerespectate, iar cele care sunt respectate, prin modificările care se fac, să nu ducă la redeschiderea acestora”, a precizat Bolojan, într-o conferință de presă susținută la finalul ședinței Executivului, marți seara.

El a subliniat că absorbţia fondurilor europene depinde direct de îndeplinirea acestor obiective.

„Intenţia noastră este să facem absorbţia de fonduri europene, iar atingerea jaloanelor şi respectarea lor este o ţintă importantă”, a mai spus acesta.

Referitor la angajaţii din domeniile Apărare şi Ordine Publică, premierul a precizat că discuţia are două componente, prima vizând creşterea vârstei de pensionare pentru cei care se pot retrage anticipat.

„Primul este legat de necesitatea de a creşte vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajaţi din România care beneficiază într-o formulă sau alta de pensionare anticipată. Şi am mai spus şi spun, ţara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a avertizat că sustenabilitatea sistemului de pensii este în joc în următorii ani.

„Trebuie să creştem vârsta de pensionare. Acesta este fondul problemei. Ministerele care sunt responsabile vor veni cu propunere în acest sens, iar, aşa cum s-a întâmplat şi la magistraţi, şi în aceste zone, pentru cei care astăzi îndeplinesc vârsta de pensionare, va fi o perioadă tranzitorie şi dânşii vor putea să opteze pentru pensionarea după actuala lege, fără să fie afectaţi de noile prevederi. Pentru că, aşa cum ştiţi, prevederile noi au acţiune doar pentru viitor”, a mai declarat Bolojan.

Şeful Executivului a explicat că obiectivul Guvernului este ca, în următorii ani, vârsta medie de pensionare în aceste sisteme să crească gradual.

„Noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie şi, practic, piramida este inversată în totalitate. Trebuie să luăm aceste măsuri, atât din punct de vedere al corectitudinii, al sustenabilităţii, dar şi pentru a avea nişte sisteme eficiente”, a completat Bolojan.

Afirmațiile premierului vin în contextul în care sindicaliştii din Apărare şi Ordine Publică, afiliaţi mai multor federaţii, au protestat marţi în Bucureşti, nemulţumiţi de intenţia de creştere a vârstei de pensionare. Aceştia îl acuză pe premier că afectează capacitatea de apărare a României şi îi reproşează trădarea intereselor sistemului.

