Brăila are unul dintre cele mai mari logo-uri din ţară

Noul logo al oraşului Brăila, ales în februarie, poate fi văzut acum de oricine. Primăria a plătit 20.000 de lei pentru ca sigla să fie redată printr-un spaţiu verde de mari. Locuitorii oraşului se declară impresionaţi, dar cred că este o cheltuială inutilă.

Brăila a vrut să-şi dea un refresh în an Centenar. Nu a investit însă în drumuri, canalizări sau spaţii verzi. A decis să investească 20.000 de lei pentru amenajarea la scară mare a noului logo al oraşului.

Logo-ul Brăilei a fost amenajat chiar lângă catedrală, un important punct de atracţie al oraşului şi este realizat pe un diametru de 12 metri, din marmură concasată.

Ideea de a expune astfel logo-ul vine în urma unei vizite a reprezentanţilor Primăriei în Turcia şi marchează împlinirea a 650 de ani de atestare documentară a oraşului.

Marian Dragomir, primar municipiul Brăila: Am văzut la oraşele înfrăţite din Turcia lucruri asemănătoare. Am discutat cu cei doi viceprimari şi am considerat că putem să facem şi noi în Brăila, într-o poziţie foarte vizibilă, un astfel de logo.

Marmura concasată a fost cumprată de la o firmă din Timişoara, care s-a ocupat şi de vopsirea pietricelelor din marmură, în albastru şi verde.

Liliana Costea, ing. horticol Serviciul de utilitate publică Brăila: Un coleg de-al meu de la birou l-a realizat de pe un format A4, la dimensiunile care sunt acum, a fost realizat pe o folie, iar după aceea, s-au făcut tipare din tablă, fixate în sol cu cuie şi după aceea am aşezat piatra.

Deşi se declară impresionaţi de noul logo al oraşului, brăilenii spun că banii puteau fi cheltuiţi în direcţii mai practice.

Localnic: 200 de milioane de lei vechi este enorm de mult. Ce se putea face cu banii... mult mai multe lucruri, creşe de copii, azil de bătrâni, să ajute oamenii care au nevoie, cred că cu 5.000 de lei, cel mult făceau 3 din astea..

Autorităţile sunt însă de altă părere şi spun că „surprizele" nu se vor opri aici.

