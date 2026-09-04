Este scandal într-o comună din județul Dolj, după ce primăria fost amendată cu 40.000 de lei pentru că a furnizat apă locuitorilor, deși nu obținuse autorizație. Ilegalitatea a fost descoperită la un control al inspectorilor de la Apele Române. Reprezentanții instituției au încercat să dea vina pe localnici, pe care îi acuză că se branșează singuri, pe timpul nopții. „Mulți s-au legat așa”, spun cu nonșalanță oamenii din comună.

Lucrările la rețeaua de apă din comuna doljeană Pleșoi încă nu s-au finalizat, dar asta nu a fost o piedică pentru primărie, spun inspectorii Apelor Române, care și-ar fi montat apometre și ar fi început să livreze apă către gospodăriile oamenilor, fără autorizație.

Dialog reporter - localnici:

- V-ați legat (n. red. la apă)?

- Da, da.

- De când aveți apă?

- Din primăvară.

- Dar cine v-a racordat?

- Ăștia cu apa.

- Și unde plătiți apa?

- Nu știu!

- N-ați plătit-o?

- Deocamdată, nu. N-au dat drumul legal, dar mulți s-au legat așa.

- Cam de un an și ceva, un an jumătate (n. red. suntem legați la apă).

- Ați folosit?

- Da.

- Cine v-a racordat la apă?

- La primărie.

- Acum mai funcționează?

- Da, da.

- De plătit, ați plătit-o?

- Deocamdată plătim, ne oprește acolo anual. Până acum nu ne-a venit.

- Nu a venit factura?

- Nu.

„Aici avem apometrul celor de la grădinița din localitate. Potrivit indexului, s-au folosit 192 mc de apă”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

Inspectorii Apelor Române spun că primăria nu avea autorizație nici pentru captarea sau tratarea apei, darămite pentru furnizare. Ilegalitatea a fost sancționată cu 40 de mii de lei.

„Trebuia să-și ia autorizația înainte de punerea în funcțiune a stației. Domnul primar a spus că oamenii s-ar fi racordat noaptea”, a declarat, pentru Digi24, directorul Direcției Apelor Jiu, Daniel Naicu.

„Noi am făcut diverse și foarte multe adrese la constructor să vină, să facem recepția și, dacă dânșii au amânat, nu știu de ce. De când am dat drumul la apa asta, e cam un an de zile, așa. Adică au dat drumul, să facă probe, dar s-a întâmplat chestia asta, o să contestăm în instanță, că nu e vina noastră 100%. Când au făcut branșările, la cetățeni, apometrele le-a montat constructorul”, spune primarul comunei Pleșoi, Ion Ionescu.

Primăria spune că va contesta în instanță sancțiunea primită. Până la obținerea documentelor, furnizarea apei rămâne sistată în comună.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia