Foto Bucureștenii pot vizita Primăria Capitalei în weekend. Program de tururi gratuite și acces în clădirea istorică

primaria capitalei
Foto: Primăria Municipului București
Primăria Municipiului București își deschide porțile pentru public prin tururi ghidate gratuite organizate în weekend și oferă vizitatorilor acces în una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice ale Capitalei, precum și ocazia de a descoperi arhitectura acesteia.

Vizite gratuite pentru grupuri de până la 20 de persoane

Primarul general Ciprian Ciucu a luat decizia de a deschide instituția pentru vizitatori, în contextul în care clădirea este monument istoric și are o valoare arhitecturală și culturală importantă, arată comunicatul de presă al PMB.

Tururile sunt organizate gratuit, pentru grupuri de 10–20 de persoane, pe bază de programare prealabilă.

Edilul Capitalei a luat decizia „în contextul în care clădirea este monument istoric, reprezentativ pentru oraș, și merită ca oamenii să-i cunoască povestea, să-i descopere farmecul”, mai spune sursa citată.

Programul de vizitare și înscrieri online

În luna aprilie, vizitele au loc astfel:

  • Vinerea: 15.00 – 20.00
  • Sâmbăta: 10.00 – 18.00

Din luna mai:

  • Sâmbăta: 12.00 – 20.00
  • Duminica: 10.00 – 16.00

Înscrierile pot fi făcute online, pe platforma primariadeschisa.pmb.ro, unde vizitatorii aleg ziua și intervalul orar dorit. Pentru fiecare weekend, înscrierile se închid joia, la ora 14.00.

Primele grupuri au început deja vizitele, cu aproximativ 140 de persoane programate să treacă pragul clădirii de pe Bulevardul Regina Elisabeta în intervalul 15.00–20.00.

Luna aceasta, ghizii sunt cei de la „Bucureștiul Povestit”, care s-au ocupat de înscrieri. De sâmbăta viitoare, proiectului i se vor alătura și studenți la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București, în calitate de ghizi voluntari.

„De sâmbătă viitoare (25 aprilie), se alătură proiectului ghizi voluntari, studenți la Facultatea de Istorie, din cadrul Universității București”, se precizează în informare.

Tururi de tip circuit muzeal în Palatul PMB

Accesul vizitatorilor se face prin intrarea principală a instituției, Bd. Regina Elisabeta nr. 47. Tururile sunt organizate la interval de 40 de minute și includ grupuri de 10–20 de participanți, fiecare fiind însoțit de un ghid și un reprezentant al PMB.

Traseul este conceput ca un circuit muzeal, desfășurat exclusiv în spații destinate publicului.

Clădirea Primăriei Capitalei a fost construită între 1906 și 1910, pe un teren numit „Maidanul lui Duca”, și a fost proiectată de arhitectul Petre Antonescu, conform sursei menționate.

Inițial, a fost Palatul Ministerului Lucrărilor Publice, fiind ulterior afectată de evenimentele celor două războaie mondiale, dar restaurată și extinsă în timp.

Astăzi, edificiul este considerat un important monument istoric al Bucureștiului, deschis publicului prin acest program de vizitare.

Editor : Ana Petrescu

