București-Ilfov este zona din UE cu cei mai puțini oameni expuși riscului de sărăcie, arată datele Eurostat

oameni pe strada bucuresti calea victoriei 2018
Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, exact aceeaşi pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Zona cu cea mai mică pondere este în România.

Anul trecut existau 10 regiuni unde ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie era de peste 30%. Cele mai ridicate ponderi au fost în 2024 în regiune ultraperiferică franceză Guyane (53,3%), urmată de cea spaniolă Ciudad de Melilla (41,4%) şi cea italiană Calabria (37,2%), potrivit datelor Eurostat, citate de Agerpres.

În contrast, 28 regiuni au ponderi de sub 10%. Cele mai reduse ponderi ale persoanelor expuse riscului de sărăcie erau în Bucureşti-Ilfov (3,7%), Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%) din Belgia şi Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (5,9%) din Italia.

De asemenea, în România ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie varia de la 3,7% în Bucureşti-Ilfov, la 13,3% în Vest, 14% în Nord-Vest, 17,4% în Sud-Muntenia, 26,4% în Nord-Est, 26,8% în Sud-Est şi 29,8% în Sud-Vest Oltenia.

