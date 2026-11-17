Garda Națională de Mediu susține un set de măsuri propuse de Primăria Capitalei și Ministerul Mediului pentru reducerea poluării aerului din București, printre care trecerea a 15.000 de locuințe la sisteme de încălzire cu emisii zero sau reduse și introducerea unor reguli mai stricte pentru salubrizarea stradală. Măsurile au fost transmise Comisiei Europene și ar putea contribui la reducerea poluării cu particule, potrivit instituției.

Garda Națională de Mediu a anunțat, într-o postare pe pagina de Facebook, că susține aplicarea măsurilor asumate de Primăria Capitalei și Ministerul Mediului, despre care spune că ar putea avea un impact semnificativ asupra calității aerului din București. O parte dintre acestea se regăsesc și în Planul Integrat de Calitate a Aerului, document care trebuie adoptat cu prioritate de municipalitate.

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Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, atrage atenția că problema poluării din Capitală nu poate fi rezolvată prin intervenții izolate, ci necesită o strategie comună și măsuri aplicate pe termen lung.

„Poluarea aerului în București este o problemă care va exista atâta timp cât nu va primi un răspuns integrat și bine planificat”, a declarat acesta.

Potrivit instituției, în ultimii șase ani, Garda Națională de Mediu a amendat Primăria Capitalei cu 480.000 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor privind calitatea aerului. În același interval, sancțiunile aplicate primăriilor de sector pentru probleme din același domeniu au totalizat 172.500 de lei.

Corlan susține că măsurile transmise Comisiei Europene nu sunt noi, ci reprezintă inclusiv rezultatul controalelor efectuate de inspectorii de mediu în ultimii ani.

„Dacă urmăriți rapoartele de control pe care Garda Națională de Mediu le-a efectuat la PMB, dar și la Primăriile de Sector, pentru că sunt rapoarte publice, veți vedea că măsurile de conformare pe care experții noștri le-au emis se regăsesc în Planul de măsuri transmis astăzi către Comisia Europeană", a explicat comisarul general.

Acesta a precizat că activitatea instituției nu se rezumă la aplicarea amenzilor, ci include și recomandări și măsuri concrete care pot fi ulterior puse în practică de autorități.

Traficul și încălzirea locuințelor, principalele surse de poluare

Garda de Mediu arată că traficul rutier și încălzirea locuințelor generează împreună 84% din emisiile de particule PM10 din București. În cazul încălzirii, peste 18.000 de locuințe folosesc în continuare combustibili solizi, ceea ce contribuie la concentrațiile ridicate de particule poluante din aer.

Una dintre măsurile propuse vizează includerea a 15.000 de locuințe într-un program prin care sistemele actuale de încălzire să fie înlocuite cu unele cu emisii zero sau reduse.

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O altă intervenție importantă privește curățenia stradală. Planul prevede utilizarea unor echipamente moderne, dotate cu filtre HEPA, care să rețină particulele fine de praf, dar și eliminarea unor practici care favorizează ridicarea prafului în atmosferă.

Mai exact, autoritățile propun interzicerea suflantelor și a măturării uscate, înlocuirea măturilor manuale cu aspiratoare stradale echipate cu filtre HEPA și spălarea sub presiune a trotuarelor și rigolelor.

Amenzi de 800.000 de lei după problemele de salubrizare din iarna trecută

Garda Națională de Mediu amintește că, în iarna trecută, a amendat toate primăriile de sector și mai mulți agenți economici, cu sancțiuni totale de 800.000 de lei.

Controalele au vizat modul în care a fost asigurată curățarea carosabilelor după împrăștierea materialelor antiderapante. Potrivit instituției, resturile de material rămase pe străzi au contribuit la o creștere importantă a poluării cu particule în suspensie.

Comisarul general Andrei Corlan a mulțumit ministrului Mediului, Natalia Intotero, pentru prioritizarea problemei calității aerului din București și pentru abordarea comună cu Primăria Capitalei și celelalte instituții implicate.

Acesta consideră că adoptarea Planului Integrat de Calitate a Aerului ar putea contribui atât la ieșirea României din procedura de infringement în acest domeniu, cât și la îmbunătățirea condițiilor de mediu pentru locuitorii Capitalei.

„Traficul și încălzirea locuințelor rămân principalele cauze, cumulate, ale poluării cu particule din Capitală și cred foarte mult că abordarea strategică și sistematică a acestor probleme, prin adoptarea Planului Integrat de Calitate a Aerului, nu numai că ne poate scoate din situația de infringement, în care ne aflăm, dar poate îmbunătăți, pe termen mediu și lung, calitatea aerului și a vieții pentru toți bucureștenii”, a transmis Andrei Corlan.

Garda Națională de Mediu anunță că va continua controalele în București și în zona metropolitană, urmărind în special dacă autoritățile pun în aplicare măsurile asumate în comunicarea transmisă Comisiei Europene.

Editor : A.P.