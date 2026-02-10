Bucureștiul intră în cursa pentru a găzdui din nou o finală de cupă europeană. Federația Română de Fotbal a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea ultimului act al UEFA Europa League în 2028 sau 2029. FRF vrea ca partida să se joace pe Arena Națională, la fel ca în 2012, când două echipe spaniole s-au luptat pentru trofeu la București – Atlético Madrid și Athletic Bilbao.

Pentru a găzdui din nou un eveniment de o asemenea anvergură pe Arena Națională e nevoie și de modernizarea infrastructurii, inclusiv de modernizarea stadionului.

Contracandidate importante sunt Franța, Italia, Serbia și Turcia.

Alex Cândea, seful departamentului Evenimente din FRF spune că România are „șanse foarte mari” pentru a găzdui una dintre finale.

„Proiectul cuprind trei aspecte. Pe de o parte, garanții guvernamentale, prin care România garantează UEFA că lucrurile se întâmplă conform celor mai înalte standarde pentru această finală privind securitatea, siguranța, căile de acces la stadion, cum ajung oamenii din aeroporturile internaționale în București. Pe de altă parte, avem gazda orașul București, unde avem o colaborare de câțiva ani cu Primăria și ne-am asigurat că susține acest proiect. Al treilea aspect este stadionul, unde sunt câteva mici modernizări de făcut. Nu sunt lucruri de infrastructură care să dureze mult timp sau să necesite sume mari de investiții”, a afirmat Alex Cândea la Digi24.

