Bucureștiul renunță la artificii. Ce taxă trebuie să plătească cei care vor să organizeze spectacole pirotehnice

Bucureștiul renunță la artificii și limitează drastic utilizarea lor. Cine va dori să organizeze spectacole pirotehnice va trebui să plătească o taxă de 500 de lei pe minut și va avea nevoie de acordul Primăriei. Asta prevede un proiect votat de Consiliul General.

Cei care nu respectă măsurile, vor fi sancționați de polițiștii locali.

Primăria Capitalei, dar și cele de Sector vor folosi la festivități lasere de lumini și spectacole cu drone.

Măsura a fost luată pentru a proteja oamenii și animalele.

Bucureștiul se alătură astfel celorlalte orașe din tară care au renunțat deja la artificii, cum ar fi Cluj-Napoca, Iași, Brașov sau Constanța.

Editor : A.P.