Bugetari și pensionari fără bani de Paști. Ce le-a cerut Dăncilă miniștrilor

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, la începutul ședinței de Guvern, despre situațiile în care salariile bugetarilor nu vor fi plătite în avans, înainte de Paști. Ea anunțase încă de ieri că pensiile nu pot fi plătite în avans.

„Aşa cum ştiţi, am decis să plătim salariile înainte de Paşti şi Ministerul Finanţelor a creat cadrul legal în acest sens. Am văzut că în ultimele ore au apărut informaţii contradictorii în spaţiul public în legătură cu acest lucru, dar şi la plata pensiilor în avans. Vă rog de urgență, domnilor miniștri, să ieșiți să clarificați de urgență aceste lucruri, pentru că trebuie să avem o informare corectă a cetățenilor. Cu toate că eu am explicat ieri de ce nu se pot da pensiile în avans, o rog pe dna ministru Vasilescu să mai dea încă o dată aceste explicații”, a spus Viorica Dăncilă.

„Intenția noastră a fost o intenție bună, în prag de sărbători, și cred că nu este normal să apară astfel de situații”, a adăugat ea.

Dăncilă anunțase ieri că toți bugetarii își vor primi salariile în avans, înainte de sărbători, dar că nu vor fi plătite mai repede și pensiile.

„Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşti, pensiile nu - şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a spus ea.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” a anunțat însă că angajaţii din învăţământ nu vor beneficia de această facilitate și a solicitat Guvernului să precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile înainte de Paşti.

În urma acestor declarații, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a precizat că bugetarii din mai multe domenii nu vor primi salariile înainte de Paști, deoarece ministerele de care țin aceștia au decis să nu solicite acest lucru MFP.