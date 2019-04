Bugetul Capitalei pe 2019 a fost votat. Gabriela Firea: Suntem într-un an mai dificil din punct de vedere financiar

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, marţi, bugetul pentru anul 2019. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că este „un an mai dificil”, pentru că Primăria Capitalei depinde de fondurile de la bugetul de stat, întrucât este singura unitate administrativ-teritorială care nu încasează taxe şi impozite. Firea a precizat că alocările de fonduri dela bugetul de stat au fost mai mici pentru că „nu sunt colectări”.

Bugetul Primăriei Capitalei a fost aprobat, marţi, fiind prevăzute 370 de milioane de euro pentru infrastructură, modernizarea transportului în comun şi reabilitarea arterelor, 85 de milioane de euro pentru domeniul sănătăţii, 38 de milioane de euro pentru consolidări, 128 de milioane de euro pentru asistenţă socială, destinaţi atât proiectelor în derulare, cât şi stimulentelor financiare pentru tineri şi pentru categoriile sociale vulnerabile.

„Ne-am dorit ca Bucureştiul să aibă un buget mai mare, să alocăm bugete mai generoase către domenii precum sănătate, social, infrastructură, şi cultural. Suntem, însă, într-un an mai dificil din punct de vedere financiar. Deşi în proiectul de buget al Capitalei la venituri totale, am prevăzut suma de 6,7 miliarde de lei, în acest an avem alocat de la Ministerul de Finanţe doar 3,25 de miliarde. Primăria Capitalei este un caz unic în ţară: este singura unitate administrativ-teritorială care nu încasează taxe şi impozite, depindem în proporţie de 92% de alocările de la bugetul de stat, care sunt mai mici din diverse cauze – înţeleg că nu sunt colectări. O parte din suma care revenea Primăriei Generale a mers către sectoare, însă toate serviciile publice – de care beneficiază fiecare bucureştean - sunt, în integralitatea lor, achitate de la bugetul PMB: subvenţii transport, căldură, spitale, proiecte mari”, a spus Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Potrivit acesteia, în anii trecuţi, Primăria Capitalei primea câte 450 de milioane de lei pe lună de la Ministerul de Finanţe, iar anul trecut a primit 150-180 de milioane de lei pe lună.

„Avem acum cam jumătate din necesar, de aceea am făcut adrese către Guvern, pentru că legislaţia în vigoare permite luarea unor decizii pentru remedierea acestei situaţii financiare, astfel încât, la rectificare, domenii care au alocări mai mici să fie suplimentate. Au fost alese 2-3 variante dintre cele 5-6 pe care le-am propus Guvernului, aşteptăm emiterea actului normativ”, a mai spus Gabriela Firea.

Aceasta a anunţat că se vor mai achiziţiona încă 430 de noi mijloace de transport, într-o prima etapă, 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 130 de autobuze hibrid şi 100 de autobuze electrice.

Bugetul prevede fonduri pentru continuarea marilor lucrări de infrastructură (Penetraţie Splaiul Independenţei – Ciurel – Autostrada Bucureşti - Piteşti – Nodul Virtuţii, Supralărgire Fabrica de Glucoză, Străpungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, Modernizare Piaţa Eroii Revoluţiei şi Pasaj Pietonal, Reabilitare sistem rutier şi linii de tramvai-Bd Aerogarii – Finalizarea buclei de întoarcere pentru linia de tramvai 5) şi se vor demara lucrările pentru finalizarea nodului intermodal de la Cora Pantelimon.

În 2019 vor ncepe lucrări noi la Penetraţia Prelungirea Ghencea Domneşti şi Supralărgirea Bd Ghencea, Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - intersecţia Vitan Bârzeşti Etapa a II-a, Pasaj Dna Ghica, Nod Avionului - Închidere Inel Median.

Peste 22 de milioane de euro s-au alocat şi pentru lucrările de reabilitare şi modernizare a arterelor din Capitală, a podurilor şi pasajelor, dar şi pentru modernizarea sistemului de semaforizare şi siguranţă a traficului.

„În ceea ce priveşte programul de consolidare al clădirilor cu risc seismic, sunt alocate 38 de milioane de euro pentru acestui program, care include în prezent 195 de clădiri din cele 349 de clădiri încadrate în clasa I de Risc Seismic. Sume importante sunt necesare şi pentru continuarea achiziţiei de pe piaţă liberă a cel puţin 100 de apartamente de necesitate, având în vedere că cele existente sunt deja ocupate. În acest an, domeniul sănătăţii va beneficia de peste 85 de milioane de euro, destinaţi atât investiţiilor în continuare, cât şi proiectelor noi pentru toate cele 19 spitale aflate în administrarea Primăriei Capitalei”, au transmis reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Potrivit acestora, au fost alocate fonduri pentru continuarea proiectelor de modernizare şi dotare a cabinetelor din reţeaua de medicină şcolară precum şi pentru continuarea proiectelor şi programelor derulate de Administraţia Spitalelor.

De asemenea, Primăria Capitalei va demara procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate a Spitalului Metropolitan cu funcţii complementare, Centru de Excelenţă, Campus Universitar.

În ceea ce priveşte asistenţa socială, bugetul PMB prevede un buget total de aproximativ 128 milioane euro, din care se vor acorda cele şase stimulente financiare, dar se vor demara şi două proiecte noi: „Banca de Alimente” şi Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie pentru copii 0 – 3 ani.

Banca de alimente va fi un complex format dintr-o bancă de alimente, o cantină socială cu 200 de locuri, un centru de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi un centru de urgenţă pentru mame şi copii.

