Bujduveanu anunță că va definitiva un plan cu măsuri punctuale pentru fluidizarea traficului în București

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a avut marţi discuţii cu Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi cu secretarul de stat, Bogdan Despescu, despre măsurile privind fluidizarea traficului în Bucureşti. El a anunţat că în perioada următoare vor definitiva un plan cu măsuri punctuale, menite să aducă îmbunătăţiri vizibile pentru bucureşteni.

„Astăzi am avut o întâlnire de lucru cu Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi cu secretarul de stat, Bogdan Despescu, pentru a discuta despre măsurile privind fluidizarea traficului în Bucureşti”, a scris primarul interimar într-o postare pe Facebook.

Bujduveanu a precizat că au analizat împreună rezultatele acţiunilor aplicate până acum şi impactul lor asupra circulaţiei, potrivit News.ro.

„În perioada următoare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne şi Poliţia Română, vom definitiva un plan cu măsuri punctuale, menite să aducă îmbunătăţiri vizibile pentru bucureşteni”, a spus Bujduveanu.

„Deşi ştim că provocările sunt încă numeroase, este esenţial să continuăm pe baza acestei colaborări strânse şi a unui front comun pentru a răspunde uneia dintre cele mai presante probleme ale Capitalei,”, a adăugat el.

