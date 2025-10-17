Bujduveanu, despre explozia din Rahova: Responsabilii vor fi trași la răspundere. Locatarii, relocați în apartamente de pe piața liberă

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat, vineri, că responsabilii pentru explozia puternică care a distrus parțial un bloc din cartierul bucureștean Rahova „vor fi trași la răspundere”. „Nu se poate ca în București, în 2025, cineva să distrugă un sigiliu. Acest lucru ne-a pus pe gânduri”, mai spune primarul. Acesta a anunțat că de luni vor exista discuții cu Distrigaz în privința sigiliilor de la instalațiile de gaz. Totodată, PMB a alocat 2,9 milioane de lei pentru nevoile locatarilor afectați și a precizat că după perioada de cazare a acestora în hoteluri din Capitală, ei vor fi relocați în apartamente achiziționate de pe piața liberă de către Primăria Municipiului București.

„Responsabilii vor fi trași la răspundere. Nu se poate ca în București, în 2025, cineva să distrugă un sigiliu. Acest lucru ne-a pus pe gânduri. Începând de luni vom avea discuții aplicate cu Distrigaz, că nu se pune problema doar de furt de gaz pentru acel sigiliu...așa decorativ cum e pus. Cred că ar trebui să ne gândim foarte serios și să intervenim ca să existe sigilii pentru a proteja cetățenii Municipiului București, nu doar decorative”, spune primarul interimar.

Stelian Bujduveanu a avertizat oamenii să nu intre în imobilele afectate.

„Nu încercați pe perioada serii, pentru că riscul există în continuare. Avem utilaje acolo pentru a pune în siguranță blocul. Dacă există persoane care nu-și mai găsesc cărțile de identitate, am dispus ca Evidența Populației să redacteze de îndată și să elibereze acte de identitate temporare pentru persoanele aflate în aceste situații.

Pe toată această perioadă nu va exista nicio nevoie de bază neacoperită de PMB, de aceea am și dat suma pe care o alocăm inclusiv pentru nevoile de bază, adică hrană, apă, alimente, haine și altele – 2,9 milioane de lei în primă etapă, pentru a asigura cazarea rapidă la hoteluri, cazarea pe termen lung pentru lunile care urmează și orice nevoie au inclusiv ISU București - Ilfov, de a transporta, de a manipula. Aceste utilaje sunt ale operatorilor privați și publici. Am sunat de la momentul incidentului pe toată lumea, toți constructorii Municipiului București să intervină pentru a pune în siguranță imobilul în baza deciziei Comitetului pentru Situații de Urgență”, mai spune primarul.

Acesta spune că oamenii afectați vor fi cazați până duminică noapte spre luni în hoteluri în București.

„De luni vom asigura prioritățile pentru a-i reloca în apartamente moderne care se află în patrimoniul Bucureștiului sau ale Sectoarelor, care sunt centralizate.

Iar etapa 3 la momentul la care acele apartamente și unități locative vor fi epuizate, vom interveni în piața liberă așa cum facem și la locuințele de necesitate, când avem imobile în consolidare, și vom reloca familiile cu copii, bătrâni, adulți, cu toții vor fi relocați în apartament din piața liberă. Cheltuiala va fi susținută de PMB, indiferent cât va dura”, mai spune primarul.

