Live TV

Bujduveanu, despre explozia din Rahova: Responsabilii vor fi trași la răspundere. Locatarii, relocați în apartamente de pe piața liberă

Data actualizării: Data publicării:
stelian bujudveanu
Foto: captură video Digi24

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat, vineri, că responsabilii pentru explozia puternică care a distrus parțial un bloc din cartierul bucureștean Rahova „vor fi trași la răspundere”. „Nu se poate ca în București, în 2025, cineva să distrugă un sigiliu. Acest lucru ne-a pus pe gânduri”, mai spune primarul. Acesta a anunțat că de luni vor exista discuții cu Distrigaz în privința sigiliilor de la instalațiile de gaz. Totodată, PMB a alocat 2,9 milioane de lei pentru nevoile locatarilor afectați și a precizat că după perioada de cazare a acestora în hoteluri din Capitală, ei vor fi relocați în apartamente achiziționate de pe piața liberă de către Primăria Municipiului București. 

„Responsabilii vor fi trași la răspundere. Nu se poate ca în București, în 2025, cineva să distrugă un sigiliu. Acest lucru ne-a pus pe gânduri. Începând de luni vom avea discuții aplicate cu Distrigaz, că nu se pune problema doar de furt de gaz pentru acel sigiliu...așa decorativ cum e pus. Cred că ar trebui să ne gândim foarte serios și să intervenim ca să existe sigilii pentru a proteja cetățenii Municipiului București, nu doar decorative”, spune primarul interimar.

Citește și Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt”. Locatarii făcuseră sesizare  

Stelian Bujduveanu a avertizat oamenii să nu intre în imobilele afectate. 

„Nu încercați pe perioada serii, pentru că riscul există în continuare. Avem utilaje acolo pentru a pune în siguranță blocul. Dacă există persoane care nu-și mai găsesc cărțile de identitate, am dispus ca Evidența Populației să redacteze de îndată și să elibereze acte de identitate temporare pentru persoanele aflate în aceste situații. 

Pe toată această perioadă nu va exista nicio nevoie de bază neacoperită de PMB, de aceea am și dat suma pe care o alocăm inclusiv pentru nevoile de bază, adică hrană, apă, alimente, haine și altele – 2,9 milioane de lei în primă etapă, pentru a asigura cazarea rapidă la hoteluri, cazarea pe termen lung pentru lunile care urmează și orice nevoie au inclusiv ISU București - Ilfov, de a transporta, de a manipula. Aceste utilaje sunt ale operatorilor privați și publici. Am sunat de la momentul incidentului pe toată lumea, toți constructorii Municipiului București să intervină pentru a pune în siguranță imobilul în baza deciziei Comitetului pentru Situații de Urgență”, mai spune primarul. 

Acesta spune că oamenii afectați vor fi cazați până duminică noapte spre luni în hoteluri în București. 

„De luni vom asigura prioritățile pentru a-i reloca în apartamente moderne care se află în patrimoniul Bucureștiului sau ale Sectoarelor, care sunt centralizate. 

Iar etapa 3 la momentul la care acele apartamente și unități locative vor fi epuizate, vom interveni în piața liberă așa cum facem și la locuințele de necesitate, când avem imobile în consolidare, și vom reloca familiile cu copii, bătrâni, adulți, cu toții vor fi relocați în apartament din piața liberă. Cheltuiala va fi susținută de PMB, indiferent cât va dura”, mai spune primarul. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
explozie
3
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
4
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
5
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat...
sediu ANAF
TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de...
Explozie în Rahova.
Cronologia exploziei devastatoare din București. Apel la 112 pentru...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze...
Ultimele știri
Miză enormă pentru pacea în Ucraina: Volodimir Zelenski este primit de Donald Trump, la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, pe agendă
Tensiuni între China și Marea Britanie: Beijingul amenință cu „consecințe” din cauza întârzierii mega-ambasadei
Japonia vrea să mărească taxele de viză pentru turiștii străini, considerate prea mici față de SUA și Europa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri în urma unei intervenții neautorizate
ambulanta smurd
Accident grav în Capitală: un tramvai și un autobuz s-au ciocnit în Pasajul Victoriei. Cinci victime, la spital
ID322136_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
Elevii liceului afectat de explozie vor face ore online. Ministrul Daniel David: Sperăm să reabilităm clădirea în două săptămâni
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Voi propune organizarea alegerilor pentru București la finalul lunii noiembrie sau începutul lui decembrie
bogdan ivan
Ministrul Energiei cere anchete după explozia la blocul din Rahova: „Rămâne de văzut dacă o a treia parte a eliminat acel sigiliu”
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul...
Fanatik.ro
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu